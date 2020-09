Acceso scontro a Tu sì que vales tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A scatenare la lite tra i due è stata l’esibizione del giovane Daniele che ha portato sul palco “Vedrai, Vedrai” di Luigi Tenco. La performance non ha convinto Teo che ha chiesto a Daniele il motivo della sua scelta: “Era più facile cantare Michael Jackson. Hai scelto un pezzo di cuore, un pezzo difficilissimo. L’interpretazione non era il massimo, poi sei un bravo ragazzo che canta ma è dura”. Diverso il punto di vista di Zerbi che si è complimentato con Daniele: “Non mi piace voler caricare quella tristezza. In quel ‘vedrai, vedrai' invece di un’illusione, hai dato una speranza. Ti ringrazio perché ho visto quella positività che mancava. Mi è piaciuto come l’hai interpretata”.

Mammucari dissente, a Zerbi: “Non stai dicendo la verità”

Durante i complimenti fatti a Daniele, Teo non è riuscito a trattenersi e dopo avere scosso la testa ha spiegato i motivi del suo dissenso: “No, io devo imparare a stare zitto perché voglio bene a Rudy ma non amo Zerbi. Zerbi sa benissimo che non l’hai cantata bene, sa benissimo che un ragazzo della tua età non si può permettere di cantare un pezzo del genere. Io ti dico la verità. Lui ti sta dando un contentino inutile. Hai scelto una cosa molto difficile e non l’hai interpretata nel giusto modo. Mi piace quando Rudy dice la verità. Quando il pubblico lo attacca, io dico a me stesso che mi piace perché dice la verità. Ora non l’ha fatto”. Sono bastate queste parole ad accendere la miccia, con la lite tra i due divampata istantanea.

Il confronto tra Zerbi e Mammucari, in silenzio Maria De Filippi

“Adesso sono serio: non mi mettere in bocca ragionamenti che non sono miei. Secondo: parla di maghi ma non parlare di musica. Quando ci sono i maghi, io sto zitto. Lui ha una storia da raccontare che è una storia di famiglia e tu non devi permetterti”. Il pubblico ha applaudito a Rudy e Teo ha replicato: “Prenditi questo applauso e stai zitto. E ‘parla solo di maghi’ lo dici a tuo fratello perché io un po’ di curriculum ce l’ho, devi avere rispetto tu di me”. Durante il diverbio tra i due, Maria De Filippi e Gerry Scotti, seduti accanto ai due contendenti, sono rimasti in silenzio.