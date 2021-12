Zelig puntata finale: chi sono i comici che saliranno sul palco il 9 dicembre Questa sera, giovedì 9 dicembre, in onda su Canale5 l’ultima puntata di Zelig. Ad affiancare Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, tantissimi comici: da Teresa Mannino a Gabriele Cirilli e da Giancarlo Kalabrugovich a Leonardo Manera.

Questa sera, giovedì 9 dicembre, dal Teatro degli Arcimboldi in onda su Canale5 la quarta e ultima puntata di Zelig. Il programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada intratterrà il pubblico con gli sketch dei comici più amati. Giunge così al gran finale la celebrazione dei 25 anni trascorsi dalla messa in onda della prima puntata di Zelig e 35 anni di storia del marchio. Vediamo chi si esibirà nel corso dell'ultima puntata speciale.

La scaletta dei comici che si esibiranno questa sera

Il comico Giancarlo Kalabrugovich

Era il 1996, quando Mediaset lasciò spazio alla prima puntata di Zelig. Un programma che, in poco tempo, è riuscito a guadagnarsi l'affetto del pubblico, offrendo leggerezza e tormentoni in grado di entrare a far parte della quotidianità degli spettatori. Giovedì 9 dicembre, Canale5 lascerà spazio alla quarta e ultima puntata speciale per i 25 anni di Zelig. Ecco l'elenco dei comici che saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi

Gabriele Cirilli;

Teresa Mannino;

Simone Barbato;

Leonardo Manera;

Franco Neri;

Marco Della Noce;

Marta e Gianluca;

Enrico Bertolino;

Giancarlo Kalabrugovich;

Antonio Ornano;

Luca Cupani;

Sergio Sgrilli;

Ippolita Baldini;

Corinna Grandi;

Vincenzo Albano;

i Senso D’Oppio;

Max Angioni

A loro si aggiungeranno tantissimi altri comici che non sono stati ancora svelati. Per vederli all'opera non resta che sintonizzarsi su Canale5, giovedì 9 dicembre alle ore 21:25.

Zelig tornerà nel 2022?

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la coppia che ha condotto Zelig dal 2004 al 2010, è tornata al Teatro degli Arcimboldi per questa grande festa. Giovedì 9 dicembre, i due conduttori saluteranno il pubblico che, complice l'effetto nostalgia e la presenza dei volti più amati della comicità italiana, ha regalato alle prime tre puntate buoni dati di ascolto. Il programma di Gino&Michele e Giancarlo Bozzo tornerà il prossimo anno? Claudio Bisio, sul Corriere della Sera, si è limitato a commentare: “Ho visto nuove leve, gente in gamba. Mediaset mi ha chiesto progetti sulla comicità”. Al momento, dunque, toccherà attendere per avere una risposta certa, ma alla luce dell'affetto degli spettatori, non è affatto un'ipotesi da escludere.