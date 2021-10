“Yara, il mio nome significa farfalla”: il trailer ufficiale del film su Netflix dal 5 novembre Dopo l’annuncio dello scorso anno arriva su Netflix “Yara”, il film diretto da Marco Tullio Giordana e incentrato sulla storia di Yara Gambirasio, la tredicenne sparita nel 2010 dal paesino di Brembate Sopra e trovata senza vita tre mesi dopo la sua scomparsa. A partire dal 5 novembre il film sarà disponibile sulla piattaforma, intanto è stato diffuso il primo trailer.

A cura di Ilaria Costabile

Era stato annunciato già lo scorso anno, ed ecco arrivare su Netflix il film "Yara", incentrato sulla storia di Yara Gambirasio, la ragazzina di 13 anni scomparsa nel 2010 da Brembate Sopra, un paesino nella bergamasca e trovata senza vita tre mesi più tardi. A partire dal 5 novembre sarà disponibile in streaming il film diretto da Marco Tullio Giordana, di cui la piattaforma ha diffuso anche il trailer.

La volontà di fare un film su Yara

Si tratta di un progetto che è stato messo a punto nell'ultimo anno, ma di cui già si parlava da tempo, l'idea di ricostruire la vicenda della giovane ginnasta trovata senza vita. Il film ripercorre passo dopo passo tutto quello che è accaduto undici anni fa: dalle ricerche incessanti per ritrovare Yara, alle indagini avviate dalla pm Letizia Ruggieri, all'accusa rivolta a Massimo Bossetti che, ancora oggi, continua a dichiararsi innocente, nonostante sia l'unico vero imputato e sia stato condannato all'ergastolo. Il dolore, lo sgomento e le difficoltà di tenere in piedi un'indagine, come mai affrontate prima, viene raccontato in un film che mette in luce non solo la sofferenza della famiglia Gambirasio, ma anche gli ostacoli trovati dalla magistratura per risolvere un caso che sembrava non avere una risoluzione e l'estenuante lotta nella ricerca della verità.

Isabella Ragonese nel ruolo della pm Letizia Ruggieri

Un cast tutto italiano

Protagonista effettiva del film è Isabella Ragonese che interpreta il ruolo della pm Letizia Ruggieri, alla quale sono state affidate le indagini e al suo fianco ci sarà anche Alessio Boni che interpreterà il ruolo del comandante dei carabinieri. Ma sono molti altri gli attori italiani che compaiono nel cast, insieme alla giovane interprete di Yara alla sua prima prova attoriale in una produzione così importante. Il film prodotto da TaoDue, infatti, verrà diffuso in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio streaming di Netflix.