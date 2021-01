È guerra tra Hercules e Xena. Non siamo in una delle serie mitologiche cult e ipertrash prodotte da Sam Raimi, bensì su Twitter, dove si è registrato un battibecco social tra gli attori Kevin Sorbo e Lucy Lawless, che negli anni 90 avevano interpretato rispettivamente l'eroe figlio di Giove e la principessa guerriera. Al centro, la clamorosa invasione del Campidoglio ad opera di alcuni supporter di Donald Trump.

Lo scontro sui social

Sorbo, che com'è noto è un convinto sostenitore di Trump ha condiviso un tweet con una teoria cospirazionista della destra americana, secondo cui l'assalto al Congresso sarebbe in realtà stato organizzato da "agitatori di sinistra". Insomma, pare che alcuni personaggi dell'elettorato trumpiano ora scarichino la responsabilità su misteriosi sobillatori sotto copertura che apparterrebbero al movimento Antifa. Lo dichiara un tweet di Rogan O’Handley: “Vi sembrano sostenitori di Trump? A me sembrano più agitatori di sinistra travestiti da sostenitori di Trump”. "A me non sembrano patrioti", conviene Sorbo. Tra i commenti, si è fatta sentire Lucy Lawless, che ha rivolto un attacco durissimo all'attore:

No, moscerino. Non sono patrioti. Sono le tue scimmie volanti, i terroristi nostrani, gli attori di QAnon. Sono gli stron*i che escono ed eseguono i pessimi ordini di persone come te a cui piace caricarli come giocattoli e lasciarli fare del loro peggio.

Kevin Sorbo e Lucy Lawless dopo Hercules e Xena

Insomma, tra i due ex compagni di set (recitarono insieme in Hercules e poco dopo nacque lo spin off dedicato a Xena) sembra esserci una totale divergenza d'opinione. Appare peraltro mesto il percorso artistico di Sorbo, che dopo aver conosciuto il successo negli anni 90 (ha recitato anche in Kull il conquistatore), ha girato la serie Andromeda ma poi si è incartato in una serie di film di serie Z e pellicole evangeliche come God's Not Dead. L'attrice neozelandese è invece rimasta una presenza piuttosto costante del piccolo schermo pur senza fare il grande salto al cinema: ha preso parte con ruoli importanti in diverse serie come X-Files, Battlestar Galactica, Spartacus, Parks and Recreation, Agents of S.H.I.E.L.D., Salem, Ash vs. Evil Dead.