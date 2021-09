X Factor 2021, tutto sulla nuova edizione del talent show Da giovedì 16 settembre al via con la prima delle sei puntate delle selezioni in onda su Sky e Now, disponibili on demand. Evento speciale per la prima puntata, che andrà in onda in simulcast su Tv8 per quella che sarà un’edizione davvero inedita. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdere nulla del talent show.

X Factor 2021 è pronto a partire. Da giovedì 16 settembre al via con la prima delle sei puntate delle selezioni in onda su Sky e Now, disponibili on demand. Evento speciale per la prima puntata, che andrà in onda in simulcast su Tv8 per quella che sarà un'edizione davvero inedita. La novità principale, se ne è parlato in abbondanza, è data dal conduttore: è Ludovico Tersigni, uno dei protagonisti di Skam Italia e delle due stagioni di Summertime. Si ritrova anche la giuria protagonista della precedente edizione: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Le novità di questa edizione

La novità principale di questa edizione, per quanto riguarda tutto il meccanismo di gioco, è certamente l'abolizione della suddivisione in categorie tradizionali. X Factor Italia è infatti la prima edizione al mondo ad abbandonare le classiche categorie di sesso, età e formazione musicale. La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. In questo modo, i quattro giudici saranno mentori di squadre eterogenee come non mai, composte sia da solisti che da band. L'unica regola che Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika dovranno rispettare in questa sfida è che ognuno di loro deve portare almeno un solista e almeno una band ai Live.

Come vedere X Factor 2021

Per vedere X Factor 2021 basta essere abbonati Sky e collegarsi alle 21.15 su Sky Uno. La prima puntata è visibile anche on demand, visibile in tempo reale su Sky Go e in streaming su Now. Ma la prima puntata è anche visibile in chiaro e in simulcast su Tv8, al testo 8 del telecomando. Successivamente, a partire dalla seconda puntata, X Factor 2021 andrà in onda in chiaro ogni mercoledì in prime time. Questo è il programma:

Leggi anche X Cose che so di te, Emma e Hell Raton a confronto verso X Factor 2021

Le Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

Bootcamp: 7 e 14 ottobre

Home Visit: 21 ottobre

X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

I Live Show, con i loro 12 protagonisti che si esibiranno tutti in diretta, si terranno presso il Teatro Repower, ad Assago