Wentworth Miller, la star di Prison Break, ha annunciato di essere autistico Wenthworth Miller, la star di Prison Break, ha dichiarato di essere autistico. Lo ha annunciato con un post su Instagram in cui ha spiegato che la diagnosi l’ha avuta lo scorso autunno: “Scoprirlo a 49 anni, è stata dura, non sono più un bambino” dichiara l’attore che, però, promette di voler essere una voce di conforto e supporto per coloro che ne soffrono.

A cura di Ilaria Costabile

Wentworth Miller, l'attore noto per essere il protagonista di Prison Break, una delle serie televisivi più amate di sempre, ha annunciato su Instagram di aver scoperto di essere un soggetto autistico. La star ha raccontato come questa notizia sia stata per lui spiazzante, ma al contempo come avesse già in passato ravvisato qualche atteggiamento che potesse fargli presumere quanto poi gli è stato confermato in una diagnosi accurata.

L'annuncio di Wentworth Miller

Lo scorso autunno, come racconta lui stesso in un lungo post a corredo di uno schermo bianco, gli è stata fatta una diagnosi di autismo: "Era stata preceduta da una autodiagnosi, seguita poi da una formale. È stato un processo lungo, tortuoso e ho pensato che fosse necessario un aggiornamento, essendo io un uomo di mezza età e non un bambino di 5 anni". Miller, infatti, ha 49 anni ed è stato proprio il fatto di scoprirlo in età così avanzata che ha reso ancor più scioccante la notizia, insieme all'idea di dover riguardare cinque decenni della sua vita da un'altra prospettiva. L'attore, poi, ha aggiunto di non voler essere una delle tante voci che si aggiungono alla massa, soprattutto perché ammette di conoscere ancora poco della sua patologia, ma dichiara:

Non voglio correre il rischio di essere improvvisamente una voce forte, però male informata. Della comunità #autistica (questo lo so) è stata più volte al centro di dibattiti. Si è parlato a sproposito e io non desidero fare altri danni. Solo alzare la mano, dire: "Sono qui. Ci sono stato (senza rendermene conto)". Se qualcuno è interessato ad approfondire #autismo + #neurodiversità, vi indicherò numerose persone che condividono contenuti riflessivi, stimolanti su Instagram, TikTok… con cui spacchettare la terminologia. Aggiungendo sfumature. Combattere lo stigma.

La carriera di Wentworth Miller

Wentworth Miller è noto al pubblico per aver interpretato il ruolo di Michael Scofield in Prison Break, la serie in cinque stagioni ambientata nel carcere di Fox River, dove il fratello è stato imprigionato ingiustamente e che lui cerca in tutti i modi di salvare da un'esecuzione per un crimine che lui non ha mai commesso. Miller è stato protagonista anche di altre serie televisive e di film piuttosto noti come The Flash, Madam Secretary and DC’s Legends of Tomorrow.