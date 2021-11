Waylon Smithers dei Simpson ha finalmente un fidanzato: “È finita l’ossessione per Burns” Anche Waylon Smithers, uno dei personaggi iconici de I Simpson, ha trovato l’amore. Dopo quasi 33 stagioni ossessionato dal Sig. Burns, ecco arrivare finalmente la sua anima gemella.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i personaggi più iconici de I Simpson, c'è senza dubbio anche Waylon Smithers, l'assistente del Signor Burns, che era perdutamente innamorato di lui, ma senza mai rivelarlo. Dopo ben 33 stagioni, in cui si è consumato questo amore non corrisposto, è arrivato per il pacato e servizievole Smithers il momento di trovare finalmente l'amore. A rivelarlo è la testata Entertainment Weekly, dove appare anche la prima immagine di questa nuova coppia. La new entry avrà la voce di Victor Gaber, uno degli interpreti più conosciuti di Alias.

Il nuovo fidanzato di Smithers

Ebbene, dopo una prima liaison nel 2016 che aveva fatto allontanare Smithers dal terribile Sig. Burns, di cui tuttavia era innamorato, adesso è arrivato il momento per l'assistente del magnate di avere al suo fianco un uomo che sia davvero innamorato di lui. Il personaggio in questione si chiama Michael De Graaf, uno stilista di fama internazionale, straordinariamente ricco e giudice di una nota trasmissione televisiva, ovvero America's Got Fabric, dove dispensa giudizi taglienti e spietati nei confronti dei concorrenti. La dolce metà di Smithers farà il suo ingresso nella puntata del 21 novembre, che andrà in onda in America. Il produttore esecutivo della serie, Matt Selman, ha parlato in questi termini del nuovo personaggio:

È affascinante e con i piedi per terra, e adora che Smithers non lo stia usando per farsi strada nel mondo della moda. Smithers non sa niente di moda. Smithers è un uomo brillante, laborioso e intelligente. Michael è stanco della gente che frequenta la scena della moda di New York, dove tutti hanno un ordine del giorno. Vuole un uomo normale degli stati centrali al quale non importano lo status e le robe di moda.

La scelta di introdurre un nuovo personaggio

La decisione di introdurre una nuova figura tra i volti della serie animata americana deriva dal fatto che Waylon Smithers è stato descritto per tutta la durata de I Simpson come ossessionato dalla figura del Sig. Burns, ragion per cui era arrivato il momento di ampliare anche quel lato del suo personaggio. Matt Selman, infatti, ha dichiarato: "Arrivati a questo punto la sua vita amorosa era una tabula rasa, bisognava fare qualcosa, come se anche lui si stesse chiedendo chi sarebbe stato il suo prossimo compagno".