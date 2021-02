Walter Zenga torna a Live Non è la D'Urso, per parlare del rapporto con i figli Andrea e Niccolò, dopo che nelle scorse settimane era rimontata la questione del rapporto dell'ex portiere dell'Inter con i due figli. L'uomo ragno ha infatti incontrato entrambi nei giorni scorsi, in seguito all'uscita di Andrea dalla casa del Grande Fratello Vip: "Avevo promesso a entrambi che all'uscita dalla casa – ha detto Zenga – li avrei incontrati. Ci siamo visti a Milano". Quindi ha aggiunto:

Rispetto sempre le opinioni di tutti, ma se si dice che li ho abbandonati, sarebbe un'immagine falsa. Abbiamo parlato per due ore e mezza del più e del meno. Secondo me non dobbiamo parlare del passato e darci le colpe, che ci sono da parte di tutti, per un motivo o l'altro. L'importante è stabilire di avere un rapporto da far diventare più bello, perché il tempo non si recupera.

"Trovare il momento per vedersi è stato facile perché c'era la voglia di tutti e tre – ha detto Zenga – La cosa più bella che mi hanno detto è ‘ti voglio bene'".

Nelle scorse ore Andrea Zenga aveva parlato a Verissimo dell'incontro con il padre nella Casa. Con lui a Verissimo anche la madre Roberta Termali e il fratello Niccolò. La donna si è detta felice del riavvicinamento tra i suoi figli e il loro padre: “Il risultato è arrivato. La vita è una sola e non si può sprecare un’opportunità. Abbiamo una vita per ritrovarci e non perderci mai più. Glielo auguro perché loro ne hanno bisogno”. Un chiarimento tra Roberta e Walter però non è ancora arrivato: “Gli ho mandato un messaggio dopo tanti anni che non ci sentivamo. C’erano delle vecchie ruggine delle quali non ricordo i motivi. Quando ho visto Andrea piangere e stare male e Niccolò stare male allo stesso modo, il fatto di non potere correre a consolarli mi ha spinto a mandare un messaggio al loro padre. Era un messaggio lungo, gli ho chiesto di fare pace perché so che i suoi figli hanno bisogno di lui. Walter ha frainteso e non mi ha risposto e questo mi è spiaciuto. Ma la cosa importante è che abbia sentito loro”.