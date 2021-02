Da tempo ormai Vittorio Feltri ci ha addomesticati ad uscite televisive scomposte, spiazzanti, infelici e inopportune per certi versi. L'ultima risale a pochi giorni, quando ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia aveva risposta a una domanda della conduttrice che voleva da lui dei nomi papabili per il prossimo governo, Feltri aveva candidamente risposto "Hitler".

L'ex direttore di Libero,che ha fatto del politicamente scorretto una ragion d'essere del suo stare in Tv, è tornato sulla questione con un tweet, rincarando la dose: "Alcune sere fa ero ospite del programma di Palombelli, la quale ha chiesto agli ospiti chi avrebbero desiderato a capo del governo. A questa domanda cretina, visto che Draghi è all’opera, ho risposto per scherzo: Hitler. Se avessi detto Stalin nessuno avrebbe obiettato".

Cosa ha detto Vittorio Feltri

A Stasera Italia il giornalista prima aveva detto la sua su Mario Draghi, spiegando di non avere nulla contro l'ex presidente della BCE e probabile futuro premier, aggiungendo di ritenere che il problema risiedesse più nella squadra che nel leader: "L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da cinque, sei partiti. Con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. Barbara Palombelli quindi gli aveva chiesto: "Mi faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo". Feltri, lasciando tutti di sasso, aveva replicato con fermezza: "Hitler".

La reazione di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli rimaneva spiazzata: "Come, non…" ha farfugliato prima di prendere le distanze dalle parole di Vittorio Feltri. La conduttrice aveva quindi chiarito: "Se è una battuta non mi piace per niente". Il settantasettenne giornalista prima aveva riso di gusto, per poi replicare: "Eh va be' fa niente, Madonna santa non si può dire niente". Barbara Palombelli aveva preferito concentrarsi su un altro ospite.