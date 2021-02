La puntata di Stasera Italia, trasmessa venerdì 5 febbraio, ha visto tra gli ospiti Vittorio Feltri. Quest'ultimo è stato protagonista di una provocazione che ha fatto storcere il naso alla conduttrice Barbara Palombelli e anche agli spettatori. Ma andiamo con ordine. Il programma in onda su Rete4 che si occupa di cronaca ed attualità, ha puntato i riflettori sulle consultazioni, sulla volontà di Matteo Salvini di aprire al dialogo con Draghi e sulla posizione del Movimento Cinque Stelle. Insomma, si proponeva di fare un'analisi della situazione politica attuale. Nel corso della serata, Palombelli ha fatto una domanda precisa ai suoi ospiti: "Chi vorreste al governo?"

La provocazione di Vittorio Feltri

Vittorio Feltri prima ha detto la sua su Mario Draghi. Ha spiegato di non avere nulla contro di lui. Ritiene che il problema risieda più nella squadra che nel leader: "L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da cinque, sei partiti. Con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”. Poi, Barbara Palombelli gli ha chiesto: "Mi faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo". Feltri, lasciando tutti di sasso, ha replicato con fermezza: "Hitler". In studio è calato il gelo.

La reazione di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è rimasta spiazzata: "Come, non…" ha farfugliato prima di prendere le distanze dalle parole di Vittorio Feltri. La conduttrice ha chiarito: "Se è una battuta non mi piace per niente". Il settantasettenne prima ha riso di gusto, poi ha replicato: "Eh va be' fa niente, Madonna santa non si può dire niente". Barbara Palombelli ha preferito concentrarsi su un altro ospite. Ha fatto la stessa domanda al politologo e sociologo Marco Revelli. Così, la trasmissione è andata avanti, mentre sui social già montava la polemica.