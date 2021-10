Vincenzo Salemme ballerino per una notte nella seconda puntata di Ballando con le stelle L’attore partenopeo è il ballerino per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle 2021. Il suo ballo è anche un omaggio all’indimenticabile Pino Daniele, grande cantautore scomparso nel 2015, e alla città di Napoli, simbolo dell’attore in questi giorni al cinema con il film “Con tutto il cuore”.

La carriera di Vincenzo Salemme

Vincenzo Salemme inizia la sua carriera nella compagnia teatrale di Tato Russo nel 1976. L'anno successivo viene scritturato da Eduardo De Filippo, recitando in alcune commedie trasmesse da Rai1 tra il 1978 e il 1979: "Quei figuri di tanti anni fa", "Il cilindro", "Il contratto" e "Il sindaco del rione Sanità". Ha collaborato con Eduardo fino alla morte del drammaturgo, nel 1984, proseguendo il sodalizio nella compagnia del figlio di Eduardo, Luca De Filippo, fino al 1992. Dal 1990 fonda la sua associazione culturale nel tentativo di mettersi in proprio. I primi successi lo porteranno a fondare la compagnia "Chi è di scena". Il successo è assoluto con "…e fuori nevica" nata da un'idea di Enzo Iacchetti. È il 1995 e da quel momento la carriera di Vincenzo Salemme conoscerà un'ascesa "esagerata" soprattutto al cinema: L'amico del cuore (1998), Amore a prima vista (1999), A ruota libera (2000), Volesse il cielo! (2002), Ho visto le stelle! (2003), Cose da pazzi (2005), SMS – Sotto mentite spoglie (2007), No problem (2008). Dopo il 2008 inizia un periodo in cui si dedica al teatro e al cinema come interprete per poi ritornare con il film di "…E fuori nevica" (2014) e ancora "Se mi lasci non vale" (2016) e "Una festa esagerat" (2018). Il suo ultimo film, in questi giorni nelle sale, è "Con tutto il cuore".