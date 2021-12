Vince Verstappen e fa il pieno di ascolti, numeri record per la Formula 1 su Sky e Tv8 Il Gp di Abu Dhabi, in onda su Sky Sport e in chiaro su TV8, è stata vista da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6%. Una crescita notevole per il mondiale deciso all’ultimo giro.

A cura di Andrea Parrella

Il finale al cardiopalma del mondiale di Formula 1 che si è chiuso ad Abu Dhabi il 12 dicembre è stato uno degli eventi sportivi più seguiti ed emozionanti degli ultimi mesi. La gara non è valsa solo a Max Verstappen la vittoria del titolo iridato all'ultimo giro, ma anche un grande successo di ascolti per Sky.

Gli ascolti del GP di Abu Dhabi su Sky e Tv8

La gara, in onda dalle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, è stata vista da 3 milioni 985 mila spettatori medi, con il 22,6% di share e oltre 6 milioni 800 mila spettatori unici. Dati rilevanti per il GP di Abu Dhabi che è stato, complessivamente, il programma più visto della domenica pomeriggio in TV.

Numeri nemmeno lontanamente paragonabili con quelli della scorsa stagione, che hanno fatto segnare una consistente crescita dell'86% rispetto alla gara conclusiva dello scorso anno. Il picco, naturalmente, si è registrato alle 15.31, in corrispondenza dell'ultimo giro, quando è avvenuto il sorpasso finale di Verstappen ai danni di Lewis Hamilton, facendo registrare un picco di 4 milioni 453 mila spettatori e il 25,8% di share.

Cresce il pubblico della Formula 1 rispetto al 2020

Il pubblico del GP di Abu Dhabi si è diviso tra Sky Sport, con 1 milione 509 mila e e 2 milioni 476 mila (14%) gli spettatori medi che hanno visto la gara su TV8. La competizione più avvincente di quest'anno, che si è protratta sino all'ultima gara con i due protagonisti appaiati nel punteggio, ha fatto sì che tutto il mondiale registrasse una crescita di interesse da parte dei telespettatori. Su Sky Sport, che ha trasmesso tutte le gare della stagione in esclusiva, la media stagionale delle gare del Mondiale 2021 è stata di 1 milione 222 mila spettatori, pari all'11% in più rispetto al risultato dello scorso anno.