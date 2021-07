Vince l’effetto nostalgia: Carramba Che Sorpresa! conquista gli ascolti tv Le repliche di “Carramba Che Sorpresa” conquistano il pubblico italiano: quasi due milioni di telespettatori nella serata di martedì 20 luglio hanno rivisto le puntate dello show presentato da Raffaella Carrà. Non ha ottenuto lo stesso successo Battiti Live, lo show musicale di Italia1 che supera di poco il milione e mezzo di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

È tornato in prima serata su Rai1, uno dei programmi che ha più segnato la televisione italiana degli ultimi venti se non trent'anni, si tratta dello show condotto da Raffaella Carrà: "Carramba Che Sorpresa!". Ogni martedì verranno mandate in onda le puntate più iconiche del programma, scelta presa dalla Rai dopo la scomparsa della conduttrice, per rendere omaggio alla sua grandissima carriera. A vincere la consueta sfida degli ascolti tv, sebbene l'estate sia un periodo non semplice su questo versante, è proprio l'effetto nostalgia con le vecchie puntate di Carramba, viste da quasi due milioni di telespettatori. Lo show musicale di Italia 1, Battiti Live, supera di pochissimo il milione e mezzo di telespettatori, pur essendo uno dei pochi programmi non in replica dei vari palinsesti tv.

Ascolti tv martedì 20 luglio 2021

Nella serata di ieri, martedì 20 luglio 2021, su Rai1 in onda dalle 21.39 alle 23.59, la replica di Carramba Che Sorpresa! ha catturato l'attenzione di 1.810.000 spettatori pari all’11% , la presentazione di 10 minuti, omaggio di Adriano Celentano ha raggiunto anche i 3.149.000 conquistando un 16.1% di share. Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha interessato 1.425.000 spettatori guadagnando l’8.8% di share. Su Rai2 la serie in prima tv Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime è stata vista da 1.109.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 – dalle 21.28 all’1.10 – la seconda puntata di Battiti Live è stata la scelta di 1.572.000 spettatori con l’11.6% . Su Rai3 – dalle 20.57 alle 22.48 – Fabrizio De Andrè e PFM – Il Concerto ritrovato ha raccolto davanti al video 1.638.000 spettatori guadagnando uno share dell’8.5%. Su Rete4 Eliminators è stato visto da 867.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha segnato 705.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 Ex – Amici Come Prima registra 430.000 spettatori con il 2.3%.