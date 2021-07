Tutto pronto per la finale degli Europei 2021 prevista per domenica 11 luglio in prima serata su Rai1. Gli italiani saranno incollati al televisore come accadde nel 1976 a Paolo Villaggio nel Secondo tragico Fantozzi, secondo film della saga del ragioniere più amato del cinema, diretto da Luciano Salce. La pellicola contiene una scena cult nella quale Fantozzi è intento alla preparazione della serata davanti la tv per assistere alla partita Inghilterra Italia a Wembley, in quel caso per le qualificazioni ai Mondiali di calcio.

Sabato 18 alle ore 20.25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra Italia valevole per le qualificazioni della coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.

La partita interrotta da La corazzata Kotiomkin

Incursioni a parte di Pina e della figlia Mariangela, intenta a fare le prove per il vestito da sposa, Fantozzi grida Forza Italia come rito propiziatorio fino alla telefonata del collega Filini, che gli ricorda di recarsi all'incontro con il professor Guidobaldo Maria Riccardelli per assistere all'ennesima proiezione del film La corazzata Kotiomkin. "Per me… La corazzata Kotiomkin… è una cagata pazzesca" dirà adirato e infastidito il ragioniere, accolto da una ovazione generale.

La giornata delle finali italiane nello sport

La finale tra Italia e Inghilterra a Wembley che deciderà la vincitrice degli Europei 2021 si disputa nel giorno in cui avverrà un'altra sfida avvincente per la bandiera tricolore: Matteo Berrettini sfiderà Djokovic nella finale di Wimbledon 2021, in programma domenica 11 luglio alle ore 15, in TV in chiaro su TV8.

Stasera è prevista la partita di calcio al Wembley Stadium di Londra davanti a 60mila spettatori, dove gli Azzurri di Mancini proveranno a conquistare un trofeo che manca dal 1968.