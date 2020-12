A sei anni dal suo debutto su Rai 1, si chiuderà con un film la storia di Velvet. Il Gran finale, con un film tv di novantacinque minuti diretto da Gustavo Ronar, andrà in onda il 22 dicembre alle 21.20 su Rai Premium. La rete che aveva ospitato Velvet Collection, lo spin off nato dopo la sospensione per bassi ascolti della serie spagnola, precedentemente in onda su Rai1, ospiterà quindi l'atto finale Velvet Collection – Gran Finale, con una celebrazione che vedrà il ritorno in scena di tutti i protagonisti.

Reunion di tutto il cast

Ci sarà la coppia formata da Anna (Paula Echevarría) e Alberto (Miguel Ángel Silvestre), che sin dal debutto sono stati i protagonisti assoluti dei Velvet. E ancora Clara (Marta Hazas), protagonista di Velvet Collection, e poi Donna Blanca (Aitana Sánchez-Gijón), Pedro (Adrián Lastra), Mateo (Javier Rey), Marie (Andrea Duro), Raúl de la Riva (Asier Etxeandía), Jonás (Llorenç González), Enrique (Diego Martín Gabriel), Macarena (Adriana Ozores), Patricia (Miriam Giovanelli), Max (Maxi Iglesias) e Rita (Cecilia Freire), personaggio che era morto ma che tornerà ugualmente nella narrazione.

Come finisce Velvet

Dopo i fasti delle prime stagioni, nate con il racconto di un amore impossibile, condizionato da una differenza sociale enorme tra i due protagonisti, il finale di Velvet è ambientato negli anni ‘70 e la vendita delle gallerie ad un grande marchio di abbigliamento prevederà una grande festa di addio a Madrid. Per questo Anna e Alberto tornano da New York, mentre Donna Blanca e Macarena raggiungeranno la capitale direttamente da Siviglia e Raúl de la Riva arriverà dal Kenya. Clara e Mateo, Pedro e Jonás arriveranno invece da Barcellona, per questo atto finale sul quale rimane il mistero, quello di comprendere se l'accordo per la vendita verrà effettivamente raggiunto.