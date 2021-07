Valeria Vedovatti, la social influencer, è stata ospite di un segmento della puntata odierna di Unomattina Estate. Nel corso dello spazio a lei riservato nel programma, quest'anno condotto da Gianmarco Sicuro e Barbara Capponi, Valeria Vedovatti ha presentato il suo nuovo libro e ha poi parlato dell'anoressa, al centro del suo romanzo: "È una cosa molto profonda. Nel mio caso, è stato un problema relativo al voler essere perfetta a tutti i costi".

Nel corso del programma Unomattina Estate, Valeria Vedovatti ha presentato il libro "Per rinascere" (ed. Rizzoli) e ha parlato dell'anoressia. Ecco cosa ha dichiarato:

È un’espressione del dolore, non è una voglia di dimagrire per diventare una modella, per rispettare determinati canoni, come a volte si pensa. È una cosa molto più profonda, un dolore che può derivare da molte cose. Nel mio caso, forse da un volere sempre essere perfetta. Eccellevo in tutto, quando ho iniziato a non avere il controllo di alcune cose, sono andata in paranoia e ho iniziato a controllare il cibo.