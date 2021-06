Valeria Marini è stata eliminata da Supervivientes, la versione spagnola de "L'Isola dei Famosi", dove è stata una delle protagoniste dell'edizione in cui ha dato il meglio di sé, con exploit che non sono passati inosservati anche qui in Italia e che hanno reso la sua partecipazione indimenticabile. Si tratta della terza volta da isolana per la showgirl che, a quanto pare, ha trovato riscontri positivi in questo reality in cui riesce sempre a fare spettacolo. Eppure gli spettatori spagnoli hanno esultato alla notizia dell'abbandono del reality.

I commenti degli utenti spagnoli

I telespettatori spagnoli non avevano apprezzato di buon grado l'esuberanza della showgirl e, anzi, in più occasioni anche sui social non hanno esitato a manifestare il loro dissenso nei confronti di alcuni atteggiamenti perpetrati dalla showgirl. Alla notizia della sua eliminazione, quindi, in molti hanno davvero esultato: "Era insopportabile", "È passata dall'essere la preferita alla più odiata" scrivono alcuni, altri ancora: "Meno male, era insostenibile", "Mamma mia come era pesante", esultando per la finale delle altre due protagoniste che condividevano con lei la seconda opportunità di salvarsi.

Il percorso di Valeria Marini

Non è stata una permanenza semplice quella della showgirl sarda sulle spiagge destinate al reality show, patire la fame non è certo il solo dei problemi che si sono verificati durante queste settimane da naufraga. Momenti di sconforto e abbattimento, poi, sono stati all'ordine del giorno e ovviamente non hanno coinvolto solo lei, ma anche gli altri protagonisti. Non sono mancati, poi, gli screzi e uno degli ultimi battibecchi della showgirl, che anche al Grande Fratello Vip aveva dato sfoggio della sua veemenza, è stato con Lara Sajen, con la quale si è sfiorato lo scontro fisico, generando una serie di polemiche piuttosto accese.

In Italia vicini alla finale

Intanto, mentre il percorso di Valeria Marini si è concluso e gli altri concorrenti continuano la loro avventura, in Italia l'Isola è ormai agli sgoccioli e in attesa della finale del 7 giugno, in cui si decreterà il vincitore dell'edizione, sono sei i finalisti a contendersi il titolo. Tra permanenza su spiagge nascoste e isole mai viste, tra i morsi della fame e prove estenuanti da dover superare, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti sono ancora su Cayo Paloma a giocarsi il tutto per tutto per la finale. La modella bresciana, poi, che ha portato a termine un percorso completamente da sola, ha dimostrato di sapersela cavare sfuggendo alle dinamiche talvolta opprimenti del gruppo.