Oltre alla finale dell'Isola dei Famosi 2021, ieri sera è andato in onda in Spagna il programma Conexion Honduras, spin off della versione iberica dello stesso reality, ovvero Supervivientes, con la presenza in studio di Valeria Marini. Vera queen anche sull'Isola spagnola, è stata protagonista di un piccolo battibecco con il conduttore Jordi Gonzalez. Fasciata da un abito argento che ne ha messo in mostra la splendida forma, la Marini è stata punzecchiata dal presentatore per la sua tendenza a inserirsi nei discorsi degli altri ospiti: "Ma nelle trasmissioni in Italia siete abituati a parlare tutti insieme?". Lei non l'ha presa male e ha specificato che da noi si usa alzare la mano per prendere la parola, blandendo Gonzalez che ha definito "simpatico". "Sì, io sono carino e simpatico ma mi inca**o pure Valeria", ha replicato il conduttore.

Quanti chili ha perso Valeria Marini a Supervivientes

Valeria Marini ha svelato di aver perso ben 12 chili e mezzo a Supervivientes e ha raccontato la sua esperienza nel reality, con una frecciatina agli altri concorrenti: "Sono felice di aver partecipato. Ho fatto Supervivientes senza strategie, volevo portare gioia e felicità al pubblico perché, come tutti già sanno, venivo da un periodo difficile per la famiglia, con i problemi di mia mamma. Però potevo fare di più, i miei compagni spesso non mi hanno lasciare fare quello che volevo".

La reunion con Ivan Gonzalez

In studio, la Marini ha ritrovato l'amico Ivan Gonzalez, con cui ci fu un avvicinamento ai tempi di Temptation Island Vip. "Lo adoro, abbiamo fatto tante copertine insieme. Lui ha molto seguito in Italia, anche grazie a me. Lui mi ha aiutato a diventare popolare in Spagna e io in Italia", ha spiegato la showgirl, senza chiarire se davvero ci sia stato del tenero tra loro, come si sospetta sulla tv spagnola. In realtà, Ivan aveva già chiarito in Italia di essere semplicemente un amico.