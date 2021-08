Valeria Marini contro i no vax: “Teorie complottiste, vado su Marte e torno quando hanno finito” Nella schiera di star di Hollywood e nostrane che si scagliano contro i no vax e tentano di sostenere la campagna di vaccinazione in un momento molto delicato per Covid e varianti, si fa largo la voce di Valeria Marini, che all’Adnkronos esprime la rabbia per le ‘teorie complottiste’ e il desiderio di proporsi volontaria su Marte per evitarle.

A cura di Redazione Spettacolo

Volontaria su Marte per sfuggire ai no vax

L'idea di Valeria Marini sarebbe quella di rispondere all'annuncio della NASA che sta cercando quattro volontari per le simulazioni di viaggi spaziali con permanenza di qualche mese fuori dai paesaggi conosciuti della Terra. Predisposta addirittura a superare la fase di selezione, dovrebbe sottoporsi a due settimane di quarantena in completo isolamento, che le tornerebbero utili in un momento in cui è stanca di dover ascoltare il grido dei no vax, lontani, a suo parere, da un "dovere civile nei confronti di noi stessi e degli altri":

Più sento parlare i no-vax e più mi viene voglia di fare domanda alla Nasa per vivere un anno isolata come su Marte. Almeno non dovrei più sentire le teorie complottiste e folli di questi no-vax che rischiano di riportare la mia amata Sardegna in zona gialla e di rallentare in tutto il mondo il superamento di questa tragica pandemia. Magari vado su Marte e torno quando hanno finito!

La campagna del dott. Fauci in America

Il pensiero va alla sua amata Sardegna che, insieme alla Sicilia, è tra le regioni più esposte al cambio colore nella nuova cabina di regia di fine agosto. Negli ultimi giorni, anche Jennifer Aniston si è espressa contro i no vax e ha dichiarato di aver rotto rapporti con chi le ha professato parere contrario al vaccino, ritenendolo un atto di irresponsabilità civica e sociale. In America, il tema è estremamente sentito e il dott. Anthony Fauci ha arruolato una squadra di star e influencer sui social per sensibilizzare la nazione alla vaccinazione.