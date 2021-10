Valeria Fabrizi e Giordano Filippo aprono Ballando con le Stelle 2021 con Bongo Cha cha cha La prima coppia si è esibita sulle note di un cha cha: Valeria Fabrizi è stata affiancata dal ballerino 35enne Giordano Filippo. L’attrice, nonostante l’emozione della prima, si è lasciata travolgere dalla performance e alla fine ha convinto i giudici. “Hai fatto un bel cha cha anche se un pezzettino era fuori tempo”, ha commentato Carolin Smith. “Magari non ho più la stessa energia ma sono ricca di spirito”, ha detto subito dopo la sua performance davanti alla giuria.

A cura di Giulia Turco

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo sono la prima coppia di concorrenti ad esibirsi a Ballando con le Stelle 2021. L'attrice, nota per il suo ruolo di suor Costanza nella fiction di successo di Rai 1 Che Dio ci Aiuti ha ufficialmente aperto le danze. "Magari non ho più la stessa energia ma sono ricca di spirito", ha detto subito dopo la sua performance davanti ai giudici, "mi metto sempre alla prova, per dimostrare che dobbiamo sempre cercare di non tornarci indietro". Valeria Fabrizi, che si è esibita carica di emozione in studio, la prossima settimana compirà 85 anni.

L'esibizione di Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle

La prima coppia di concorrenti si è esibita sulle note di Bongo Cha cha cha: Valeria Fabrizi è stata affiancata dal ballerino professionista 35enne Giordano Filippo. L'attrice, nonostante l'emozione della prima, si è lasciata travolgere dai ritmi del cha cha e alla fine sembra aver convinto i giudici. "Hai fatto un bel cha cha anche se un pezzettino era fuori tempo", ha commentato Carolin Smith, "c'è da lavorare e saprai fare meglio". Selvaggia Lucarelli ha apprezzato l'esibizione. Mariotto si è detto persino commosso dalla performance della Fabrizi. Zazzaroni le da 6, Canino 7, Smith 5, Lucarelli 6, Mariotto 3, per un totale di 27 punti.

Le coppie di Ballando con le Stelle

Quest'anno sono 13 i concorrenti che si alterneranno in pista a Ballando. Per il mondo dello sport, il pilota Andrea Iannone ballerà con Lucrezia Lando, il rugbista Alvise Rigo in coppia con Tove Villför e l'ex calciatore Fabio Galante con Giada Lini. Inoltre ci saranno artisti come Al Bano che ballerà con Oxana Lebedew, Arisa in coppia con Vito Coppola, Mietta in gara con Maykel Fonts, Morgan che si metterà alla prova con Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno con Samuel Peron e Memo Remigi con Maria Ermachkova, l'attrice Valeria Fabrizi con Giordano Filippo, ma anche personaggi come Federico Fashion Style affiancato da Anastasia Kuzmina, la modella Bianca Gascoigne con Simone Di Pasquale e il fisico Valerio Rossi Albertini con Sara Di Vaira.