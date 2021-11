Valeria Fabrizi a Ballando: “Spesso le donne amano troppo, ma ci sono uomini che non sanno amare” Valeria Fabrizi è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Ballando con le stelle. Prima di esibirsi in un paso doble coinvolgente ed emozionante, l’attrice si è raccontata non senza commozione, parlando dell’amore: un amore che alle volte può essere sbagliato, ma in altri casi totalizzante ed intenso come quello per il suo Tata Giacobetti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le protagoniste dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle c'è Valeria Fabrizi, una delle attrici più amate della televisione italiana che ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova esperienza nella quale è riuscita a non nascondere mai le sue più intime emozioni. Prima di esibirsi in un Paso Doble con il suo maestro, il ballerino Giordano Filippi, si è lasciata andare in un discorso intenso sull'amore e la perdita della persona amata, partendo da suo padre fino ad arrivare al grande amore della sua vita, il marito Tata Giacobetti, scomparso quando lei aveva poco più di cinquant'anni.

Il discorso di Valeria Fabrizi sull'amore e le donne

Un'introduzione che parla d'amore, di un amore a volte sbagliato e di un altro che, invece, è così totalizzante da non svanire mai, anche a distanza di tempo. Valeria Fabrizi parla a cuore aperto di questi due tipi di amore, commuovendosi e ricordando gli attimi più intensi del suo passato:

Mio padre è stato per me l'uomo invisibile, l'ultima volta l'ho visto in prigione, perché giocava a poker e lo hanno trovato in una bisca a Milano e lo hanno portato via. Lui era manesco, ho chiesto alla mamma se era vero che l'aveva picchiata quando era incinta di me, ed era vero. Allora mio nonno da quel momento ha detto basta. Gli uomini sono cacciatori. Ci sono delle donne che amano troppo e degli uomini che non sanno amare. Le donne che amano troppo con gli uomini che non sanno amare pensano di guarirli ma non è così. Io sono stata fortunata, ho avuto due amori importanti e il più grande è stato mio marito, infatti quando se n'è andato ho sentito un vuoto, non subito, il vuoto rimane dopo nel tempo e tu devi sopportare questo dolore un pizzico alla volta.

L'esibizione di Valeria Fabrizi

Parole che hanno accompagnato la performance di Valeria Fabrizi che si è esibita in un bellissimo paso doble sulle note di "Perdere l'amore". Il ballo incantato il pubblico e la giuria che l'ha premiata con il massimo dei voti, elogiando la sua capacità di interpretare e mettere tutta se stessa in ogni esibizione, coinvolgendo in maniera emozionante.