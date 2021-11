Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle è suor Costanza: “Il tacco con l’abito da suora è fetish” Valeria Fabrizi stupisce ancora in pista a Ballando con le stelle, con una grintosa coreografia sulle note di Sister Act. Veste i panni di suor Costanza, il personaggio che interpreta nella fiction Che Dio ci aiuti, ma non tutti i i giudici sembrano gradire la scelta.

A cura di Giulia Turco

Valeria Fabrizi stupisce ancora in pista a Ballando con le stelle. Dopo aver dominato la classifica della precedente puntata e conquistato il primo posto in coppia con il suo partner Giordano Filippo, l'attrice emoziona ancora una volta il pubblico e ottiene la standing ovation dello studio. La sua esibizione è una entusiasmante coreografia sulle note dell'iconico brano di Sister Act, nei panni di suor Costanza, il personaggio amatissimo dal pubblico di Rai 1, che interpreta nella fiction di successo Che Dio ci aiuti.

Il giudizio di Guillermo Mariotto su Valeria Fabrizi

L'esibizione di Valeria Fabrizi e Giordano Fabrizi non convince al cento per cento la giuria. Se da un lato suor Costanza conquista alcuni giurati per l'originalità degli abiti di scena e la grinta che è riuscita a trasmettere, sembra che l'abito da suora abbia stranito altri di loro. Selvaggia Lucarelli la riempie di complimenti: "Il carisma è il tuo vestito, riesci sempre ad interpretare le coreografie con grande personalità". Non è della stessa idea Giullermo Mariotto che la congeda con un severissimo 4 sulla paletta e un giudizio che lascia stranito lo. studio: "Il tacchetto con l'abito da suora è fetish, non mi è piaciuto per niente".

Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle

Arrivata alla quinta puntata, il percorso di Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle è un vero e proprio successo. L'attrice ha conquistato la giuria con performance cariche di personalità, dimostrando grinta e voglia di mettersi in gioco nonostante i suoi 85 anni. Non sono mancati i monologhi che hanno commosso il pubblico, come quello che ha valorizzato proprio l'età, le fasi della vita e la gioia di viverle. Nella quarta puntata ha emozionato con un monologo sull'amore: "Le donne a volte amano troppo, ma ci sono uomini che non sanno amare".