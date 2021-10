Valentino Rossi futuro papà svela il nome che vorrebbe dare a sua figlia “Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante”, racconta il Dottore che sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, quello da papà di una bambina. Promette, però, di non lasciare del tutto le piste. Il campione e la sua dolce metà Francesca Sofia Novello iniziano a fare i conti con la scelta del nome. È già toto scommesse e c’è chi punta su nomi prevedibili, ma Rossi è pronto a smentire: “Ce ne sono ancora due o tre in ballottaggio, ma non sarà Valentina”.

A cura di Giulia Turco

Valentino Rossi sarà presto papà per la prima volta. Non lascerà del tutto il mondo dello sport, ma per il pluri campione, 42 anni, ci sarà finalmente più spazio per la famiglia e per l'amore. Quello per la sua dolce metà Francesca Sofia Novello e per il suo primo bebè in arrivo che, come la coppia aveva svelato già a fine estate, sarà una femminuccia. "Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il Mondiale è più adrenalinico", ha spiegato il Dottore raggiunto da Le Iene. "Mi dispiace andare in pensione, ma continuerò a fare il pilota, correrò con una macchina il prossimo anno", promette. "Rimarrò in pista, altrimenti mi annoio".

Il nome della prima figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Mentre la gravidanza procede al meglio e la nascita della piccola si avvicina, i futuri genitori iniziano a fare i conti con la scelta del nome della piccola di casa Rossi. È già toto scommesse e c'è chi punta su nomi prevedibili, ma il Dottore è pronto a smentire: "Ce ne sono ancora due o tre in ballottaggio", spiega, "ma un nome che abbiamo già scartato è Valentina per me e Sofia per lei". Un'idea ci sarebbe già, anche se per ora nulla di confermato: "Ci piaceva Vittoria, vediamo dai…".

Il "Dottore" avrebbe voluto un maschietto

La piccolina arriverà ben prima del previsto. Il campione, subito dopo aver annunciato ai suoi fan la gravidanza di Francesca, ha ammesso che nei suoi piani c'era l'idea di prendersi un po' di tempo per staccare dalle piste, prima di buttarsi a capofitto nella sua nuova vita da padre: "Volevamo prenderci una pausa dal ritiro, ma non abbiamo perso tempo!", aveva spiegato a Silverstone pochi giorni dopo l'annuncio. "Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice". Nonostante non abbia nascosto che avrebbe preferito un maschietto, Rossi ammette che ci sono diversi vantaggio nell'avere la prima figlia femmina: "Avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto".