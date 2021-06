Tra le protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne c'è Maria Tona. La dama, però, ha lasciato lo show e in una recente intervista ha spiegato cosa l'avesse portata a prendere questa decisione così drastica. Nonostante sia stata una delle più corteggiate, l'ex dama non era predisposta ad affrontare l'avventura nel dating show di Canale 5 dove, però, potrebbe tornare quando si sentirà davvero pronta ad incamminarsi lungo la strada dell'amore.

I motivi dell'addio al programma

Lo aveva promesso qualche settimana prima di annunciare l'abbandono del programma che avrebbe spiegato in futuro cosa l'aveva spinta a lasciare Uomini e Donne, perciò Maria Tona ha mantenuto la sua promessa, e intervistata da DonnaPiù ha dichiarato:

Devo confidare al pubblico una cosa fondamentale che mi ha accompagnata per tutto il periodo di Uomini e Donne ma che non sono mai riuscita a confessare. La redazione lo sa. Io sono entrata nel programma con una grande depressione dovuta alla fine di una storia importante con un ragazzo molto più giovane di me. Ero condizionata totalmente da questa storia. Ho tentato in tutti i modi di fare un percorso e devo dire che il programma mi ha aiutata tantissimo a superare il dolore

La paura dei giudizi

La sofferenza procuratale dalla fine di questo amore non le ha permesso di affrontare come avrebbe voluto l'esperienza nello show di Canale 5. Come lei stessa ha raccontato, non poteva vivere apertamente e liberamente il suo percorso, temendo di essere vittima di giudizi che l'avrebbero solamente abbattuta: