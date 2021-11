Uomini e Donne, l’ex tronista Giulia Quattrociocche è diventata mamma: benvenuta Cloe L’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche è diventata mamma: nella notte del 17 novembre è nata Cloe, l’annuncio è arrivato attraverso un post su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Gli amanti e telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno senz'altro Giulia Quattrociocche. Ha partecipato al programma in qualità di tronista nella stagione 2019/2020, insieme a Giulio Raselli, Carlo Pietropoli, Alessandro Zarino e Sara Tozzi, ed ha lasciato un bellissimo ricordo di sé nello studio per la sua dolcezza, simpatia ed ironia. Tra i suoi corteggiatori decise di portare fuori dal programma Daniele Schiavon, senza preavviso e senza la classica scelta con petali e sedie rosse, lasciando inoltre Alessandro Basciano in lacrime. La relazione tra i due volti del dating show però non durò a lungo lontana dalle telecamere e pochi mesi dopo la scelta annunciarono la rottura. Oggi l'ex tronista romana sta costruendo il suo futuro con Manuel: Giulia aveva annunciato la sua gravidanza diversi mesi fa, pubblicando una foto del pancino baciato dal compagno. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che è nata la piccola Cloe.

È nata Cloe, la primogenita di Giulia Quattrociocche

Giulia Quattrociocche con un post su Instagram ha annunciato ai suoi fan di esser diventata la mamma di Cloe. Nella notte è nata la sua primogenita e con un tenerissimo scatto insieme alla nuova arrivata, l'ex tronista ha reso pubblica la sua gioia:

Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte. Cloe Magazzino, 17.11.21

L'amore ritrovato dopo l'esperienza a Uomini e Donne

Il papà della piccola Cloe è Manuel Magazzino. L'uomo estraneo al mondo dello spettacolo è presente su Instagram ma non rende pubbliche curiosità sul suo conto. Sappiamo però che è la dolce metà dell'ex tronista che, dopo la rottura con Daniele Schiavon conosciuto a Uomini e Donne, ha ritrovato il sorriso tra le sue braccia. Manuel è il protagonista del primo post pubblicato dalla Quattrociocche su Instagram risalente al 20 ottobre 2020. Non sappiamo il preciso momento in cui i due hanno cominciato a frequentarsi ma il loro legame sembra essere davvero speciale come dimostrano le dediche d'amore che si scrivono sui social.