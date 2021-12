Uomini e Donne: il quasi bacio di Matteo Ranieri e Martina Viali, così simile a Sophie Codegoni Matteo Ranieri lascia andare con la nuova corteggiatrice Martina Viali, molto simile a Sophie Codegoni. Non solo per l’aspetto fisico della ragazza, bionda occhi verdi, ma anche per la sua giovane età nascosta dietro la maschera di una donna strutturata e sicura di sé.

A cura di Giulia Turco

La nuova vita di Matteo Ranieri a Uomini e Donne è iniziata all'insegna della passione. Nonostante abbia accettato di tornare al dating show da tronista dopo la storia con Sophie Codegoni non senza diversi dubbi e timori, Matteo sembra aver già allentato i freni con una nuova corteggiatrice, Martina Viali. Il confronto con l'ex tronista Sophie è servito: non solo per l'aspetto fisico della ragazza, bionda occhi verdi, ma anche per la sua giovane età nascosta dietro la maschera di una donna strutturata e consapevole dei suoi mezzi. Quelli per conquistare Matteo e fargli perdere la testa.

L'esterna di Matteo e Martina a Uomini e Donne

La seconda esterna tra Martina e il tronista va meglio di ogni previsione. Dopo l'incontro in un negozio di musica, di cui Martina è appassionata, e una passeggiata tra i corridoi di vinili, i due ragazzi si lasciano andare a chiacchiere ed effusioni al chiaro di luna, sui gradini di una scalinata romana. Per Matteo l'imbarazzo sembra essere svanito e così si lascia sedurre da Martina cercando più volte il bacio. "Mi fa un effetto strano, in genere non mi comporto così, sono molto più timido", spiega una volta tornato in studio. "È come se la conoscessi da più tempo, è solo la seconda volta che la vedo. Un po’ mi vergogno, ma lo rifarei e non era il contesto, è una chimica che c’è tra di noi".

Chi è Martina Viali corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Martina Viali è una giovane studentessa di 19 anni anni (la stessa età di Sophie Codegoni) nata e cresciuta a Roma. Frequenta l’Università Sapienza dove studia Comunicazione e tecnologia. Sulle pagine del magazine del programma si è definita una ragazza “istigatrice, provocatrice”. Qualità che anche l’opinionista Gianni Sperti ha sottolineato più volte in puntata, confessando che dimostra più anni della sua età. “Mi piace capire chi ho di fronte e metterlo spallò al muro. A volte lo faccio anche per vedere se questa persona sa tenermi testa”. Al momento, il suo profilo Instagram sembra essere stato rimosso o bloccato.