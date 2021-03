Il pubblico deve dire addio a Uomini e Donne. Non In Italia, dove i fan possono dormire sonni tranquilli. Parliamo della Spagna, Paese in cui uno degli storici format di Mediaset è stato esportato con il titolo Mujeres y Hombres y Viceversa. Dopo 13 anni di messa in onda e oltre 3mila puntate, però, è stata decisa la chiusura del programma. Dunque, il pubblico iberico dovrà fare a meno di tronisti/e e corteggiatori e corteggiatrici.

Mujeres y Hombres y Viceversa chiude per bassi ascolti

I motivi dietro la chiusura sono ovviamente da ricondurre agli ascolti. Il programma è sbarcato in Spagna nel 2008, trasmesso dalla principale rete iberica di Mediaset, Telecinco. Dal 2018, in seguito a un calo di spettatori, Mujeres y Hombres y Viceversa è stato spostato sulla rete minore Cuatro. Dopo vari rimodellamenti, modifiche e cambi di conduttori (Emma Garcia, Toñi Moreno, Jorge Javier Vázquez), si è deciso per la cancellazione dal palinsesto, dal momento che lo share è arrivato al 3%.

Le ‘parentele' con la tv italiana

Non mancano i legami tra il programma e la televisione italiana. Pensiamo a Ivan Gonzalez, che è stato tronista in Spagna per poi partecipare a Uomini e Donne italiano e anche a Temptation Island e al Grande Fratello Vip. Inoltre, hanno partecipato a Mujeres y Hombres y Viceversa personaggi italiani come Paola Caruso, Elisa De Panicis e Michael Terlizzi.

Il successo di Uomini e Donne in Italia

E in Italia? Almeno per il momento il nostro Uomini e Donne non corre rischi di sparire dai palinsesti e, anzi, a settembre toccherà un importante traguardo: i 25 anni di messa in onda e i 20 del programma per come lo conosciamo. Nacque infatti nel 1996 come talk show imperniato su problemi coniugali e familiari di una coppia o ex coppia (non famosa) ospite in trasmissione. Dal 2001 ha assunto le sembianze oggi ben note al pubblico di Canale 5, con personaggi che partecipano per cercare l'amore. Solitamente, trovano anche e soprattutto una certa fama e una carriera da influencer, webstar e, talvolta, come personaggi televisivi. Dopo due decenni, tra l'inserimento del Trono Over, polemiche varie, scandali e cambiamenti che non sempre hanno trovato terreno fertile (l'acclamato trono gay per ora è stato protagonista solo due volte), il format può apparire saturo, ma – soprattutto grazie al carisma di Maria De Filippi – continua a raccogliere ottimi risultati: una media di 3 milioni di spettatori a puntata con circa il 22% di share, dati stabili da anni e dominanti nella fascia oraria del pomeriggio.