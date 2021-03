Stop inatteso per i programmi di Maria De Filippi, che non vanno in onda giovedì 18 marzo. Sia Uomini e Donne che Amici si fermano e tornano regolarmente venerdì 19 marzo. Il motivo, secondo davidemaggio.it, è la concomitanza con la Giornata Nazionale per le vittime del Covid che ricorre proprio il 18. Dal momento che entrambi i programmi sono registrati e non c'è la possibilità di inserire un accenno alla ricorrenza, Mediaset ha deciso di sospendere per un giorno i due appuntamenti.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne e Amici

La puntata di Uomini e Donne era prevista per le 14.45 su Canale 5, seguita dal daytime di Amici alle 16.10. Al loro posto Canale 5 trasmette una doppia puntata della telenovela iberica Una vita, che quindi inizia alle 14.10 e prosegue ininterrottamente sino alle 16 circa. Segue poi una striscia sull'Isola dei Famosi e la soap Daydreamer – Le ali del sogno. Da segnalare, inoltre, che vanno regolarmente in onda gli altri programmi di Canale 5: sono previsti Mattino 5, Pomeriggio 5 e la seconda puntata dell'Isola dei famosi in prima serata (tutte trasmissioni che si svolgono in diretta). Amici salta anche su Italia 1: al suo posto, la serie tv CSI: Miami parte prima, alle ore 19.

Giornata Nazionale per le vittime del Covid, la programmazione

Per ricordare le vittime del coronavirus il 18 marzo, oltre alla trattazione all'interno di tg e programmi di approfondimento, la Rai trasmette nell'arco della giornata (su Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay, Rai Cinema Channel e su altri canali Rai) il cortometraggio "Io sono…Italia", che mostra attraverso le voci di importanti attori italiani come anche in questi difficili mesi di pandemia le bellezze e le eccellenze del nostro Paese sono riuscite a sopravvivere e a emergere. Inoltre, TV2000 ha pensato a una programmazione dedicata già il 17 marzo, con lo speciale "Covid 19, la memoria e la speranza "alle 21.40, seguito dal doc "Covid-19, la tempesta di Clusone"; il 18, in seconda serata, va in onda il documentario "Ritorno in apnea".