Uomini e Donne, Ciprian contro Andrea Nicole: “Con due calici di vino vai col primo che capita?” Andrea Nicole è furiosa per le parole di Ciprian. “Mi dai della ***** per provocazione?”, sbotta. “Ma che provocazione è?”. Maria cerca di far ragionare la tronista: “Vuoi davvero un uomo così?”.

A cura di Giulia Turco

Tensioni in studio a Uomini e Donne tra Andrea Nicole e Ciprian. Nella puntata in onda lunedì 13 dicembre, la tronista sceglie di reagire pubblicamente ad un messaggio ricevuto la sera prima dal suo corteggiatore. Infastidito dalla attenzioni che Andrea Nicole continua a dare al suo rivale, Alessandro, Ciprian si lascia andare a parole di fuoco nei confronti della tronista, la quale decide di leggere il suo messaggio in studio. Le giustificazioni di Ciprian non fanno altro che alimentare sempre di più la sua rabbia.

Il messaggio di Ciprian ad Andrea Nicole

"Prima di arrabbiarmi senza motivo e di farmi venire le rughe per niente, vorrei sapere da Cipian cosa intendeva con il messaggio che mi ha scritto", sbotta la tronista nel bel mezzo della puntata. "Cerco sempre di capire il punto di vista delle persone che ho di fronte", ma questa volta il corteggiatore dagli occhi di ghiaccio sembra davvero aver superato il limite. Ecco il contenuto integrale del suo messaggio:

Siccome dò molta importanza alle parole come ben sai, fammi capire: tu decidi di non baciare nessuno, poi lui ti ci porta e tu ci stai? Fai così pure fuori? Ti arriva uno carino, magari hai anche due calici di bianco e via sti cazzi? Voglio sapere con chi ho a che fare.

Maria De Filippi: "Vuoi davvero un uomo così?"

Andrea Nicole è allibita dalle parole di Ciprian. "Mi dai della ***** per provocazione?", sbotta. "Ma che provocazione è?". Ciprian ammette che dietro le sue parole c'è "un'allusione molto forte", ma che non c'era alcuna intenzione di offenderla. Maria cerca di far ragionare la tronista: "Forse dovresti smettere di pensare che lui è come lo pensi tu e valutare com'è davvero, anche se è difficile". La padrona di casa, a differenza di Andrea Nicole, sembra avere le idee molto chiare sul conto di Ciprian: "Ma ti piace un uomo che fa il ‘rimpiattino' anziché costruire con te? Vuoi davvero un uomo così". In effetti Ciprian ha una buona scusa per tutto e va costantemente sulle difensive, attendendo dimostrazioni da parte di Nicole.