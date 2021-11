Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio Stellacci pensano al matrimonio Angela Paone e Antonio Stellacci hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne più innamorati che mai. I due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra dal primo momento in cui si sono visti e, pur affrontando il percorso in maniera graduale, sono riusciti ad alimentare questo trasporto reciproco e adesso che la loro storia procede a gonfie vele pensano al loro futuro con un matrimonio e, forse, anche un figlio.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne che li ha fatti incontrare, Angela Paone e Antonio Stellacci, sono pronti ad iniziare una nuova fase della loro vita insieme. I due protagonisti del Trono Over, infatti, intervistati dal magazine del dating show hanno ribadito di essersi trovati, scoprendo l'uno nell'altra una complicità e una comunione di intenti che li ha portati sin da subito a legarsi, tanto da pensare di suggellare questo sentimento con un matrimonio.

L'idea di avere un figlio insieme

Il cavaliere racconta che la loro conoscenza è stata graduale, ma da subito avevano compreso che ci sarebbe stata un'intesa forse e profonda. Dopo un ballo in studio che li ha avvicinati per la prima volta, dopo l'arrivo di Angela da sole due settimane nello show, i due hanno iniziato a sentirsi finché una lunga telefonata avvenuta il 17 settembre ha cambiato le sorti del loro incontro: "È stato tutto talmente veloce da averci lasciato quasi interdetti, un disegno del fato" ha dichiarato il 60enne romano. Il loro è stato un percorso senza fretta, costruitosi man mano in base alle loro sensazioni e il tutto senza un coinvolgimento strettamente fisico. Adesso i due vivono pienamente questo sentimento che li unisce e pensano in grande.

Durante quella che è stata "una notte d'amore meravigliosa" ha dichiarato la dama, i due hanno anche parlato della possibilità di avere un figlio insieme, dal momento che la 45enne non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e, infatti, ha dichiarato: "Non escludiamo di poter avere un figlio insieme, il tutto è nato dal desiderio e dalla voglia di voler concretizzare un sentimento così travolgente". A questo si aggiunge anche l'idea di un possibile matrimonio, un modo per coronare questo amore così potente che li ha investiti e che, entrambi, dicono di non aver mai provato nella loro vita.