Uomini e Donne: Alessandro riceve un regalo da Vasco Rossi, ma rischia una gaffe con Pinuccia Momenti esilaranti nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 15 ottobre. Alessandro del Trono Over riceve un regalo da Vasco Rossi, che sapendolo un fan sfegatato lo ha invitato ad uno dei suoi concerti. Il cavaliere ha la possibilità di portare con sé anche un’altra persona, ma il primo nome che gli viene in mente non è quello di Pinuccia, la dama con cui ha iniziato una conoscenza.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di Uomini e Donne in onda venerdì 15 ottobre, si è verificato un evento del tutto inaspettato, che ha reso particolarmente felice uno dei partecipanti al dating show di Canale 5. Si tratta di Alessandro, uno dei cavalieri del Trono Over, che ha ricevuto un bellissimo regalo da Vasco Rossi, che tramite LiveNation, la multinazionale specializzata nell'organizzazione di concerti, ha fatto recapitare un invito al suo fan.

Il regalo di Vasco Rossi

Un momento davvero incredibile che ha preceduto il racconto dell'esterna tra Alessandro e Pinuccia, dopo tanto tempo al centro dello studio di Canale 5, tanto che la dama nel sedersi dichiara: "Oh finalmente sono qui". Prima di iniziare il confronto, però, Maria De Filippi aspetta che arrivi anche il cavaliere per comunicargli la lieta notizia. La conduttrice, quindi, esordisce così:

Alessandro ho una buona notizia per te. Ci arriva questa email che però ti riguarda. Gentile redazione vi contatto da parte della multinazionale e organizzazione concerti Live Nation Italia. Con molto piacere sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione Uomini e Donne, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all'accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza.

La gaffe con Pinuccia

Alessandro è visibilmente emozionato e ringrazia pubblicamente per l'invito: "Ma guarda che roba, grazie" dice il cavaliere che, però, rischia di commettere una bella gaffe. Maria De Filippi, infatti, gli ricorda che può portare con sé una seconda persona al concerto di Vasco Rossi e lui con grande spontaneità dice: "Beh ci andrò con mio figlio o mia figlia, non so", lasciando perplessa Pinuccia che, intanto, lo guarda interrogativa ancora seduta davanti a lui. La conduttrice, quindi, insiste e dice: "Ma come, non porti Pinuccia con te?", a quel punto il signor Alessandro resosi conto della piccola gaffe prova a rimediare: "Io so che a lei non piace, è vero che non ti piace Vasco Rossi? Ma se vuole venire, porto lei". Di tutta risposta la dama accetta: "Mi farebbe piacere sì, in compagnia non è mi dispiace".