Un’orgia con due donne e una trans, la confessione di Amedeo Goria: “Sembrava la ex di Aldo Montano” Amedeo Goria ha confessato il dettaglio piccante sulla sua vita privata, stupendo già tutti quando ha anticipato che si trattava di un rapporto con tre donne insieme: “Avete capito bene”. Una di loro, però, si è rivelata essere una trans, ma per lui non c’è stato problema: “Somigliava molto alla ex di Aldo Montano”.

È stata una nottata bollentissima quella appena trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip. Sarà che Giucas Casella ha sdoganato un tabù, confessando di avere avuto rapporti omosessuali, ma adesso anche Amedeo Goria racconta di avere avuto un'esperienza estrema con una trans, in particolare mentre era in un'orgia: "Ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite?". Solo che una di loro: "Sembrava una tua ex, Aldo. Solo che è venuto fuori che aveva il pistolino…".

La confessione di Amedeo Goria

Amedeo Goria ha confessato il dettaglio piccante sulla sua vita privata, stupendo già tutti quando ha anticipato lo scenario: tre donne. Al punto che è stato costretto a ribadire: "Avete capito bene: tre".

È inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne. Sì, avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Io ho fatto di tutto. Una delle tre sembrava una tua ex (qui si rivolge ad Aldo Montano, ndr). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole.

Nella casa, intanto, si applaude al tentativo di parlare di queste esperienze. Come dice Manuel Bortuzzo: "Così si contribuisce ad abbattere certi brutti pregiudizi".

Chi è la ex di Aldo Montano a cui si riferisce Goria?

Ma chi è la ex fidanzata di Aldo Montano a cui fa riferimento Amedeo Goria? A ben vedere nel passato di Aldo Montano ci sono due donne molto note, una è Manuela Arcuri. L'altra, invece, è Antonella Mosetti. In una recente intervista, Aldo Montano aveva spiegato: “Con Manuela non ricordo grandi litigi, con Antonella non ho costruito qualcosa di importante”. Eppure, Aldo Montano ha vissuto ben 7 anni con la soubrette mentre con l'attrice romana è stato solo tre anni.