Le anticipazioni della soap Una vita, relative agli episodi in onda da domenica 27 settembre a sabato 2 ottobre, svelano che Rosina sarà ormai decisa a lasciare Acacias per sempre. La sua intenzione è quella di raggiungere la figlia in Portogallo. Liberto farà di tutto per convincerla a restare. L'appuntamento è alle ore 14:10 su Canale5.

Domenica 27 settembre

Genoveva offre del denaro ai vicini, che decidono di accettarlo. In cambio, non dovranno mai rivelare la provenienza di tutti quei soldi. Buone notizie per Lolita. La donna, che ha scoperto di essere incinta, risolve finalmente una situazione che la preoccupava molto. Potrà riavere la sua bottega. Ledesma sorprende Cinta ed Emilio insieme.

Lunedì 28 settembre

Liberto viene finalmente assolto. Le accuse a suo carico cadono. Alfredo non si fida più di Genoveva. Sente di non poterle più affidare i suoi diabolici piani. Decide di passare all'azione. L'uomo convoca Marcia e mette in atto le sue minacce.

Martedì 29 settembre

Rosina decide che non accetterà di voltare pagina con Ignacio. Nonostante l'uomo la corteggi romanticamente, Rosina lo respinge. Poi, si reca da Liberto e gli comunica di avere intenzione di cambiare aria. Ad Acacias non è più felice. Vuole partire per il Portogallo per raggiungere sua figlia e non fare mai più ritorno.

Mercoledì 30 settembre

Rosina ha ormai deciso. Lascerà Acacias per costruire una nuova vita in Portogallo. Liberto non è d'accordo. Anche Susana tenta in tutti i modi di farle cambiare idea. Rosina tuttavia sembra essere determinata. Riusciranno a dissuaderla?

Giovedì 1 ottobre

Ramon sorprende Felipe con Genoveva. Così, decide di metterlo in guardia e confessa di averlo visto uscire dall'hotel insieme alla donna. Felipe, tuttavia, lo sorprende. L'avvocato, infatti, chiede a Ramon di avere fiducia in lui. Sembra avere un piano.

Venerdì 2 ottobre

Ramon ha una romantica proposta da fare a Carmen. Le chiede, infatti, di tornare a prendere in considerazione i loro progetti matrimoniali. Liberto non riesce ad accettare l'idea che Rosina voglia andarsene. Così, chiede a Felicia di intervenire e provare a convincere Rosina a restare.

Sabato 3 ottobre

Un flashback svelerà un drammatico segreto. Camino è stata vittima di violenza da parte di Federico. Quest'ultimo è il figlio del proprietario della tenuta Valdeza.