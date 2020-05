Le anticipazioni della soap Una vita, relative agli episodi in onda da domenica 17 maggio a venerdì 22 maggio, svelano che Telmo tenterà di avere un confronto con Lucia. Eduardo rientrerà proprio in quel momento e li sorprenderà insieme. Reagirà malissimo. L'appuntamento è alle ore 14:10 su Canale5.

Domenica 17 maggio

Bellita è convinta che nella sua casa ci siano i fantasmi. Così, decide di rivolgersi a uno sciamano perché li scacci. Telmo è certo che Lucia sia ancora innamorata di lui. Si reca da Ursula e indaga sui motivi che spingono la sua ex compagna a stare con Eduardo, il suo attuale marito.

Lunedì 18 maggio

Telmo affronta Lucia e le chiede cosa la spinga a stare con Eduardo. La donna si rifiuta di dargli risposte e, al contrario, gli chiede di lasciare Acacias se gli è rimasto un po' d'amore per lei. Eduardo rientra proprio mentre Lucia è con Telmo. L'uomo reagisce malissimo.

Martedì 19 maggio

Per Lucia è arrivato il momento di svelare qualche mistero. La donna ammette davanti a Ursula che Mateo non è affatto figlio di Eduardo. Il padre del bambino è Telmo. Felipe torna a casa in stato di alterazione. Subito dopo viene colto da malore.

Mercoledì 20 maggio

Arantxa sorprende Cinta mentre sta tentando di uscire di casa in piena notte. La domestica chiede spiegazioni e la donna, per tentare di ingraziarsela e intenerirla, inventa una scusa. Le assicura che sta uscendo per incontrare l'uomo che ama.

Giovedì 21 maggio

Ursula confonde le idee a Telmo. Gli assicura, infatti, che il piccolo Mateo non è suo figlio perché è nato settimino. Poi, tenta in tutti i modi di convincerlo a partire. Gli procura persino i biglietti per lasciare il villaggio. L'ex sacerdote è sempre più perplesso.

Venerdì 22 maggio

Cinta svela la verità ad Arantxa. Le dice, infatti, che il suo sogno è seguire le orme dei suoi genitori. Anche lei, come loro, vorrebbe tanto sfondare nel mondo dello spettacolo. È per questo che a tarda sera esce di casa.