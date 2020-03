Le anticipazioni della soap ‘Una vita‘, relative agli episodi in onda da domenica 15 marzo a venerdì 20 marzo, svelano che Felipe tenterà di far desistere Ramon dal proposito di suicidarsi. Tuttavia, un colpo di pistola partirà per sbaglio e colpirà l'avvocato. L'appuntamento con i nuovi episodi di ‘Una vita' è alle ore 14:10 su Canale5.

Domenica 15 marzo

Felipe si reca a casa dei Palacios. Arriva giusto in tempo per sorprendere Ramon sul punto di suicidarsi. Allarmato dalla scena che sta avvenendo davanti ai suoi occhi, tenta di intervenire. Tito desta grande preoccupazione. Durante un combattimento, infatti, sviene. L'uomo viene portato in ospedale.

Lunedì 16 marzo

Felipe chiede aiuto a Servante, anche lui accorso a casa dei Palacios. Insieme provano a spiegare a Ramon che compiere quel folle gesto non è la soluzione. Deve provare ad affrontare la sofferenza scaturita dalla morte di Trini. Tito si sottopone a delle visite dalle quali si evince una grave lesione al cranio.

Martedì 17 marzo

Mentre Servante e Felipe tentano di convincere Ramon a lasciare l'arma, parte un colpo che ferisce gravemente Felipe. Le condizioni dell'avvocato appaiono subito critiche. Mendez interroga Ramon e Servante per capire cosa sia accaduto. Dopo poco gli è chiaro che si è trattato di un incidente.

Mercoledì 18 marzo

La sospensione degli incontri di pugilato impensierisce i pasticceri. Sono convinti, infatti, che senza gli introiti che derivano da quei combattimenti, sarà molto difficile poter restituire il prestito chiesto. Leonor offre a Inigo il suo aiuto.

Giovedì 19 marzo

Pian piano Felipe sembra riprendersi. I medici comunicano che l'uomo non è più in pericolo di vita. La cosa, tuttavia, non tira su di morale l'avvocato. Non può fare a meno di rendersi conto, infatti, che Celia anche in questo momento difficile si dedica solo a Milagros.

Venerdì 20 marzo

Telmo si reca da Felipe e gli chiede il permesso di formalizzare il fidanzamento con Lucia. L'avvocato, però, ritiene che l'ex sacerdote debba prendere il coraggio a due mani e chiedere a Samuel un incontro, per poter parlare con lui di quanto sta accadendo.