Monica Lewinsky ha firmato un contratto di produzione con la 20th Television in vista dell'ultimo episodio della serie "American Crime Story", "Impeachment", prodotto televisivo che ricostruisce la serie di eventi che portarono l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, all'impeachement. Dopo la vicenda di O.J Simpson e l'assassinio di Gianni Versace, la serie antologica si occupa di un'altra storia che ha segnato la società civile e la politica americana negli ultimi decenni.

La serie Tv è si sta girando in queste settimane, come riporta il The Hollywood Reporter, e debutterà negli Stati Uniti, sul canale FX, il prossimo 7 settembre. "Impeachement" si basa sul libro di Jeffrey Tobin “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.”

Il cast, Clive Owen è Bill Clinton

Nel cast troviamo Clive Owen vestire i panni di Bill Clinton, mentre . Sarah Paulson interpreterà invece Linda Tripp, la donna che registrò le conversazioni con la stagista che incastrarono l’allora presidente Usa, morta lo scorso anno all'età di 70 anni. Infine Beanie Feldstein interpreterà Monica Lewinsky, la stagista alla Casa Bianca che ebbe una relazione extraconiugale con l'allora presidente.

Lewinsky dopo lo scandalo, l'imbarazzo e l'impegno sociale

Dopo gli scandali, Monica Lewinsky si è spesa molto come testimonial di campagne tese a combattere il fenomeno del cyberbullismo e di altre forme di molestie online, oltre a parlare a sostegno del movimento #MeToo, esploso nel 2018. Nel 2014 è stato inoltre pubblicato il suo saggio "Shame and Survival", libro in cui ha approfondito la sua esperienza nei mesi dello scandalo. Nel 2015 ha inoltre partecipato alla manifestazione TED Talk con un intervento dal titolo "Il prezzo della vergogna".

"Non passa giorno che non mi venga in mente l'errore che ho commeso, e me ne rammarico profondamente", aveva detto in quell'occasione. "Nel 1998, dopo essere stata travolta da un'improbabile storia d'amore, sono stato poi travolto da un vortice politico, legale e mediatico come non avevamo mai visto prima".