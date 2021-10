“Una pezza di Lundini” tornerà nella primavera del 2022, arrivata la conferma della Rai “Valerio Lundini sta facendo il giro del mondo per cercare nuove ispirazioni e tornare più carico di prima su Rai2 in primavera. Anche Emanuela Fanelli sta già lavorando ad una nuova serie di personaggi indimenticabili”, con queste parole la Stand By Me, in accordo con la Rai di Fuortes e Di Meo, ha ufficializzato il ritorno del comico dato per spacciato.

A cura di Redazione Spettacolo

Era inizio agosto 2021 e Valerio Lundini raccontava all'ANSA che la terza serie di Una pezza di Lundini, il suo programma su Rai2 all'insegna della comicità surreale, "per ora non è all'orizzonte". Sembrava difficile immaginare che il noto comico si fermasse ai box in questa nuova stagione Rai, eppure. Poi finalmente uno spiraglio è diventato un fascio di luce. La Rai fa sapere che il team di autori di ‘Una pezza di Lundini’, il late night show di Rai2, è già al lavoro per ritornare on air nella primavera del 2022.

La conferma della Rai, l'intesa Di Meo – Fuortes

In particolare, il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, in ‘piena intesa’ con l’Amministratore Delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha riferito i motivi che hanno spinto Lundini a stare fermo in questi mesi e spiegato cosa stanno progettando per il prossimo anno:

Nella scorsa stagione abbiamo realizzato il numero di puntate concordate con l’artista e la società di produzione. Valerio Lundini ha appena terminato un tour teatrale estivo e sta ora ricaricando le batterie in vista dei suoi nuovi impegni.

Anche Emanuela Fanelli a lavoro su nuovi personaggi

Stessa voce ed entusiasmo arriva dalla società Stand by me nella figura dell'amministratore delegato Simona Ercolani, che fino ad oggi non si era mai espressa: