Una pezza di Lundini è senza ombra di dubbio tra i programmi televisivi dell'anno. Il mondo costruito attorno al conduttore e comico, costantemente al confine con l'assurdo e sempre a metà strada tra il serio e il faceto, ha permesso a Lundini di imporre il suo stile in modo netto e il prodotto ha avuto una enorme risonanza, presso un pubblico vario, eterogeneo e soprattutto nuovo, restituendo l'impressione di aver riportato davanti alla Tv molte di quelle persone lontane dalla televisione.

Valerio Lundini diventa Lunduck

Oltre alla conferma del programma nella prossima stagione televisiva e al successo nazionale, dal 30 giugno Valerio Lundini si godrà l'ingresso nel fantastico mondo di Topolino, trasformandosi in un fumetto. Il numero 3423 della storica collana distribuita in Italia da Panini, avrà al suo interno un’intervista a Valerio Lundini e un omaggio con una sua paperizzazione: Lunduck. Sarà proprio lui ad intervistare, a modo suo, personaggi celebri della città come Zio Paperone, Battista e Archimede. Interviste ideate attraverso 3 short stories scritte e disegnate da Gaja Arrighini e Mattia Surroz.

La passione per il fumetto di Lundini

Un omaggio affatto casuale, se si considera che Valerio Lundini, oltre a una laurea in lettere, si è diplomato alla Scuola Romana dei Fumetti e sarà con tutta probabilità un appassionato di Topolino. Il comico ha più volte messo in mostra le sue attitudini per il disegno attraverso i suoi profili social.

Nella breve storia che vi mostriamo in anteprima, si vede Lunduck intervistare Zio Paperone nel suo programma "Una pizza di Lunduck", ponendogli domande assolutamente in linea con lo stile del programma di Rai2 ideato da Giovanni Benincasa, che puntualmente mette gli ospiti in studio in situazione surreali ponendo domande bizzarre e del tutto inattese.