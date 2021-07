Una Pezza di Lundini chiude con Maccio Capatonda ospite, doppio appuntamento per il finale Il programma rivelazione dell’ultima stagione Tv chiude con un doppio appuntamento. Una pezza di Lundini chiude con il doppio appuntamento: lunedì 19 luglio con la presenza in studio di Maccio Capatonda, poi martedì 20 luglio per la puntata finale di questa prima stagione. Non è chiaro quando Una Pezza di Lundini tornerà in onda il prossimo autunno.

A cura di Andrea Parrella

Si chiuderà con un doppio appuntamento settimanale la stagione di Una Pezza di Lundini, il programma che più di ogni altro in questa stagione è riuscito a forzare i confini abituali della televisione convenzionale proponendo un tipo di intrattenimento fuori da ogni tipo di schema. Dopo la ripresa della primavera scorsa, il programma chiuderà questa seconda parte di stagione andando in onda sia lunedì 19 luglio che martedì 20 luglio per il gran finale.

Lunedì 19 luglio Una Pezza di Lundini andrà in onda su Rai2 a partire dalle 22.55 e il conduttore ospiterà in studio Maccio Capatonda. Martedì 20 luglio dalle 23.10, sempre su Rai2, la puntata finale, con in studio come sempre Emanuela Fanelli, che ha affiancato per tutta la stagione Valerio Lundini, la band dei Vazzanicchi e il micromondo che Lundini e l'ideatore del programma, Giovanni Benincasa, hanno creato nel corso di questi mesi.

L'effetto di Lundini in Tv

Il programma prodotto dalla Stand By Me di Simona Ercolani ha dato spazio a due comici di razza come si sono dimostrati Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli. Una pezza di Lundini è nato come spin off di "Battute", programma di seconda serata in onda su Rai2 nella stagione 2019-2020. Poi Giovanni Benincasa ha cucito addosso a Lundini il programma, inizialmente in onda ogni sera in seconda serata su Rai2. A fine 2020 la conclusione della prima parte di stagione, per poi riprendere alcuni mesi dopo, con un appuntamento a settimana sempre in seconda serata. Un programma che è tornato utile anche a RaiPlay, la piattaforma digitale del servizio pubblico, che ha sfruttato una modalità di fruizione spezzettata della trasmissione, adattando il programma ad un consumo più adatto al pubblico giovane.

Quando torna in onda Una Pezza di Lundini?

Non è ancora chiara la collocazione di Una Pezza di Lundini nella prossima stagione Tv. Pur essendo stato elogiato in più occasioni dai vertici Rai, non figura ancora, al momento, nei palinsesti autunnali di Rai2. Facile immaginare che con un finale di stagione in piena estate, il programma possa ripartire on qualche settimane di ritardo rispetto all'inizio regolare della stagione.