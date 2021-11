Una parola di troppo non va in onda, Magalli si sfoga: “Mi vergogno, programmazione schizofrenica” Una parola di troppo non va in onda giovedì 25 novembre, né martedì 30 novembre. Un cambio di programmazione che ha suscitato il malumore di Giancarlo Magalli.

A cura di Daniela Seclì

Cambia la programmazione di Rai2 e Giancarlo Magalli non ci sta. Il conduttore, che da qualche tempo è al timone del nuovo programma Una parola di troppo, si sta dedicando con impegno, passione e professionalità a questa nuova sfida e i continui cambi in palinsesto, non agevolano di certo il tentativo di fidelizzare gli spettatori.

Lo sfogo di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli ha annunciato sui social che la puntata odierna di Una parola di troppo non sarebbe andata in onda regolarmente. Il programma dovrebbe tornare in tv lunedì 28 novembre, per poi essere probabilmente sospeso di nuovo martedì 30 novembre. Le parole che il conduttore ha affidato a un post su Facebook sono state:

"Mi vergogno a dirlo, anche se non è colpa mia, ma oggi Una Parola di Troppo non ci sarà, domani nemmeno, lunedì sì e forse martedì no. Non ho parole. Non ho mai visto in 40 anni una programmazione così schizofrenica. Scusate".

Perché Una parola di troppo non va in onda

Vediamo, allora, i motivi alla base della mancata messa in onda del quiz di Rai2. Ecco cosa andrà in onda alle ore 17:15. Giovedì 25 novembre, al posto di Una parola di troppo, andrà in onda – in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – Women for women against violence, una kermesse organizzata da Rai2 e Associazione Consorzio Umanitas ideata dalle donne con in mente le donne. Venerdì 26 novembre, Rai2 lascerà spazio alla partita di Calcio Femminile Italia – Svizzera, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2023. Lunedì 29 novembre, Una parola di troppo torna regolarmente in onda alle ore 17:15. Martedì 30 novembre, invece, Rai2 lascerà di nuovo spazio a una partita della Nazionale Femminile Italiana. Non resta che sperare, che la programmazione si assesti a partire da mercoledì, permettendo una regolare messa in onda del quiz condotto da Giancarlo Magalli.