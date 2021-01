Un sacchetto di biglie è il film evento trasmesso in prima tv su Rai1 il 19 gennaio 2021. Diretto da Christian Duguay, il regista di "Belle e Sebastien – L'avventura continua", è la storia vera di Maurice e Joseph, fratelli ebrei impegnati in un viaggio della speranza nella Francia occupata dai nazisti. La pellicola è tratta dal romanzo di Joseph Joffo, lo scrittore francese che ha raccontato in un grande libro i suoi tormenti e la sua triste avventura.

La dolorosa storia di Un sacchetto di biglie

Ebrei, figli di un barbiere e di una violinista, Maurice e Joseph sono costretti a stravolgere la loro vita a causa dell'occupazione nazista in Francia, tra il 1942 e il 1944. Il loro padre dice loro di fuggire da Parigi per dirigersi a Nizza, l'unica città rimasta libera, dai suoi fratelli. La famiglia così si disperde e Maurice e Joseph iniziano un viaggio incredibile e doloroso, che li porterà a crescere vivendo gli orrori della seconda guerra mondiale. Un ritratto senza tempo, un affresco indimenticabile che racconta il razzismo e l'oppressione di quell'epoca con gli occhi di due bambini.

Maurice e Joseph, chi sono gli attori protagonisti del film

Maurice e Joseph sono interpretati da Batyste Fleurial e Dorian Le Clech. Nel resto del cast anche uno straordinario Patrick Bruel nel ruolo di Roman Joffo, Elsa Zylberstein (Anna Joffo), Bernard Campan (Amboise Mancelier), Chrstian Clavier (dottore Rosen), Holger Daemgen (Alois Brunner), César Domboy (Henri), Kev Adams (Ferdinand).

Chi era Joseph Joffo

Joseph Joffo è nato a Parigi nel 1931. La sua storia vera e dolorosa ha ispirato il suo primo romanzo, il più importante della sua carriera: "Un sacchetto di biglie". Dopo essere tornato a Parigi, dopo la guerra, si è dedicato all'attività di parrucchiere rilevando l'attività del padre, morto nel campo di sterminio di Auschwitz. Insieme ai suoi fratelli, ne ha aperti una dozzina in tutta la Capitale. In seguito a un grave incidente sportivo, rimase immobilizzato per alcuni mesi. Fu in quel periodo che decise di scrivere il libro che è diventato un best-seller apprezzato in tutto il mondo. Joseph Joffo ha avuto tre figli, è morto all'età di 87 anni il 6 dicembre 2018.