Un professore il più visto della serata, Zelig sfiora ancora i 4 milioni di spettatori Rai1 è la rete più vista con la fiction con protagonista Alessandro Gassman. Leggero calo per Zelig, che tuttavia conferma l’enorme successo dell’operazione revival.

A cura di Andrea Parrella

Nella ricchissima serata di giovedì 25 novembre è Rai1 a conquistare la leadership degli ascolti, grazie ad Alessandro Gassman e Un professore, la fiction che si riprende lo scettro della serata con 4.625.000 spettatori pari al 22% di share. Dopo l'exploit quasi incredibile della scorsa settimana, Zelig registra un leggerissimo calo, scendendo sotto il muro dei 4 milioni incollando davanti al video 3.872.000 spettatori con uno share del 21.5%. Un risultato che conferma l'operazione revival di enorme successo dell'ammiraglia Mediaset, dopo che la scorsa settimana lo show condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada aveva toccato i 4.052.000 spettatori per uno share del 22.3%.

Piazzapulita il terzo programma più seguito

Le due reti principali fanno segnare un'enorme distanza con tutte le emittenti concorrenti, annullando quasi del tutto l'interesse per le altre proposte di intrattenimento della serata. Non a caso a seguire troviamo Piazzapulita su La7, che registra 977.000 spettatori e il 5.8% di share, davanti a Italia 1 con The Great Wall che ha raccolto 1.232.000 spettatori (5.4% di share). Ancora, a seguire, Dritto e Rovescio su Rete4 che ha totalizzato un ascolto medio di di 881.000 spettatori pari al 5.2 % di share.

Rai2 e Rai3 in grande difficoltà

In oggettiva difficoltà le altre due reti Rai. Su Rai2 Quelli che… ha intrattenuto 412.000 spettatori toccando il 2% di share mentre Rai3, con lo Speciale Frontiere del direttore di rete Franco Di Mare è stato visto da 368.000 spettatori corrispondenti al 1.9% di share. Meglio di entrambe fa Nove con la puntata finale de Freddie Mercury – The Tribute che è stata seguita da 544.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Tv8 è andato invece in onda Red Zone – 22 miglia di fuoco che ha fatto segnare 236.000 spettatori pari all'1% di share.