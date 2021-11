Un professore, anticipazioni terza puntata del 25 novembre: Anita bacia Dante Le anticipazioni della terza puntata della fiction Un professore. Giovedì 25 novembre 2021, in onda gli episodi 5 e 6, intitolati Aristotele e Giordano Bruno.

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 25 novembre su Rai1. Negli episodi 5 e 6 della serie tv, intitolati rispettivamente "Aristotele" e "Giordano Bruno", Anita bacerà Dante, in uno slancio causato dalla riconoscenza che prova per l'aiuto che sta dando a Manuel. Non mancheranno i guai per Simone. L'appuntamento con la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è alle ore 21:25.

Un professore, anticipazioni terza puntata

Le anticipazioni della terza puntata della serie tv Un professore, in onda giovedì 25 novembre. Episodio 5 – Aristotele: Dante, come sempre, riesce a coinvolgere i suoi studenti nelle sue interessanti lezioni di filosofia. Il professore decide di parlare del concetto di felicità espresso da Aristotele. Poi, passa la palla ai ragazzi e chiede loro di fare un esercizio apparentemente facile, ma che in realtà richiede una profonda analisi. Devono, infatti, scrivere su un biglietto quale sia la loro idea di felicità. Dante coltiva anche la sua vita privata. Continua, infatti, a manifestare il suo interesse galante per Cecilia. Anche la vita sentimentale di Anita, sembra riservare delle novità. La donna, infatti, è corteggiata da Ettore, il suo ex. Dante riesce finalmente nell'intento, apparentemente impossibile, di fare uscire di casa Pin. Nuovi guai per Manuel. Sbarra, infatti, non ha intenzione di tollerare il ritardo con cui il giovane gli ha riconsegnato l'auto e lo fa picchiare.

Dante insegna agli studenti l'importanza della verità

Episodio 6 – Giordano Bruno: Anita non può che provare un profondo senso di gratitudine nei confronti di Dante. Il professore, infatti, sta facendo davvero tutto il possibile per aiutare Manuel a rimettere in ordine la sua vita. Così, Anita bacia Dante. Intanto, Balestra ha un'intuizione. È convinto, infatti, che Simone e Manuel stiano dicendo un cumulo di bugie. Spera di fargli comprendere l'importanza della verità, tenendo una lezione su Giordano Bruno. Poi, rivede Mimmo, un suo studente che è stato arrestato.