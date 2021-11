Un professore, anticipazioni seconda puntata del 18 novembre: il segreto di Dante Balestra Le anticipazioni della seconda puntata della fiction con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas in onda giovedì 18 novembre su Rai1 alle ore 21:25.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Un professore, in onda giovedì 18 novembre su Rai1. A partire dalle ore 21:25 gli spettatori assisteranno al terzo e al quarto episodio della serie con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Christiane Filangieri e Francesca Cavallin, intitolati rispettivamente Kant e Platone. Il professore Dante Balestra teme che il suo segreto possa venire a galla, sconvolgendo il figlio Simone che non ne sa nulla. Inoltre, si sentirà attratto da Cecilia, madre di uno degli studenti. Ecco tutte le anticipazioni.

Un professore, anticipazioni seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 18 novembre su Rai1. Episodio 3 – Kant: il professore Dante Balestra prepara una lezione molto speciale per i suoi studenti. È arrivato il momento di spiegare loro il pensiero di Kant e la legge morale. Nonostante al liceo non lo dia a vedere, Dante è molto preoccupato. Teme, infatti, che Anita riveli il suo segreto. La prega di non dire a Manuel in quale occasione i loro destini si sono incrociati, perché esiste il rischio che il giovane lo dica a Simone che è ancora all'oscuro di tutto. Intanto, la città di Roma fornisce a Dante un altro spunto di interesse. Ci sono due cose a cui Balestra non riesce a resistere: la filosofia e le donne. Così, quando conosce la madre di Aureliano, Cecilia, sente di essere attratto da lei. Manuel è di nuovo nei guai. Sbarra, un malavitoso, gli chiede di darsi allo spaccio.

Dante attratto da Cecilia, Manuel costretto a spacciare

Le anticipazioni dell'Episodio 4 intitolato Platone: Pin ormai sembra essere deciso a starsene recluso in casa, rinunciando completamente ai contatti con l'esterno. Dante non ci sta. Non ha intenzione di permettere al giovane di sprecare così la sua vita. Per tentare di darle uno scossone, gli racconta il mito della caverna di Platone. In un'occasione, a Cecilia – che è anche la rappresentante dei genitori – capita di assistere a una lezione di Dante e non può che ammirare la sua cultura e il suo carisma. Sbarra chiede a Manuel non solo di spacciare, ma anche di fare sparire un'auto che è stata usata per affari illeciti.