Nella serata di giovedì 17 giugno 2021 va in onda in seconda serata su Rai2 "Amica di salvataggio", un docufilm che ripercorre la vita di Alessandra Appiano, giornalista e scrittrice scomparsa nel giugno 2018, a soli 59 anni, mentre era ricoverata per una grave depressione. Il documentario è disponibile anche su RaiPlay.

La vita e le battaglie di Alessandra Appiano

"Amica di salvataggio" era il titolo del libro con cui Alessandra Appiano vinse nel 2003 il Premio Bancarella, motivo per cui anche il docufilm in cui si ripercorre la sua vita, con le sue battaglie è stato intitolato in egual modo dal marito Nanni Delbecchi, che si è occupato della regia. Il soggetto del docufilm è stato scritto dallo stesso Delbecchi insieme a Vito Oliva, con l'intento di descrivere un volto noto dell'informazione italiana, raccontato attraverso le parole di chi l'aveva conosciuta come Renzo Arbore a Monica Leofreddi, da Diego Dalla Palma a Don Antonio Mazzi. Ad accompagnare interviste, immagini e racconti sarà la voce narrante di Lella Costa. Verrà raccontata Alessandra Appiano nella sua veste di giornalista, verrà descritto il suo percorso professionale, ma verrà raccontata soprattutto la sua intimità, guardando i luoghi a lei cari e affrontando la tematica della depressione e della sindrome bipolare con cui si è dovuta rapportare fin da ragazzina.

L'impegno della Rai per la malattia mentale

Proprio a seguito di questa strenua lotta contro la malattia, Appiano si è tolta la vita mentre era ricoverata in ospedale, in circostanze che non sono state ancora del tutto chiarite. Dopo il tragico avvenimento le persone a lei care, in primis il marito, hanno voluto creare una fondazione a lei intitolata con l'intento di "dare una mano a chi ha sperimentato lo stesso male di vivere, raccontare le difficoltà e le lacune che si affrontano nella cura dei disturbi dell’umore, affinché quello che è capitato ad Alessandra non debba più capitare ad altri". A questo proposito, infatti, proprio Rai Documentari e Rai per il Sociale hanno abbracciato totalmente il progetto proposto da Delbecchi, affinché possa aprirsi una finestra anche sulla tematica della malattia mentale.