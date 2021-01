Maurizio Costanzo non si ferma mai e presto porterà in Tv un nuovo programma. Il giornalista, 82 anni, sta infatti lavorando a Le 5 porte rosse, nuova trasmissione con la quale ha intenzione di approfondire il lato più pruriginoso degli italiani, occupandosi di fantasie nascoste, sentimenti e confidenze a luci rosse.

Come sarà il nuovo programma di Costanzo

"Sesso, fantasie e sentimenti degli italiani. Hai una storia particolare da raccontare? Maurizio Costanzo ti ascolterà e insieme scopriremo se e come sono cambiate le nostre abitudini". Questo il messaggio con cui si apre il video con tanto di chiamata alle armi pubblicato sull'account Twitter di Witty Tv, il portale multimediale fondato dalla società di produzione televisiva RTI Fascino PGT di Maria De Filippi.

Su quale canale andrà in onda?

Dal video in questione non emergono molte informazione, né in relazione alla data di messa in onda del programma, né alla rete di messa in onda del nuovo programma di Maurizio Costanzo verrà messo in onda. E questo è curioso, perché non si può nemmeno escludere del tutto il fatto che Le 5 porte rosse non sia un programma televisivo canonico, ma anzi che possa prestarsi a una distribuzione diversa, ad esempio online, attraverso la piattaforma di Witty Tv.

Maurizio Costanzo ovunque in Tv

Una cosa è certa, non saranno personaggi noti a raccontarsi a Costanzo, ma si tratterà di persone comuni, che decideranno di sbottonarsi con il presentatore. Niente a che fare, dunque, con il Maurizio Costanzo Show tornato in onda in questi ultimi anni, o con L'Intervista, l'altro programma che Costanzo propone su Canale 5 da alcuni anni. E va anche ricordato che Costanzo da tempo trova spazio contemporaneamente a Mediaset come in Rai, dove conduce S'è fatta notte , dal 2020, Rai, storie di un'italiana, dove con Umberto Broccoli rivisita la storia del nostro paese attraverso il pregiatissimo materiale d'archivio Rai.