Umberto Smaila: “Colpo Grosso oggi? Non avrebbe senso, sarebbe soppiantato dal #MeToo” Il comico e conduttore dello storico programma con le ragazze Cin Cin, immagina quello stesso format adattato alla contemporaneità: “Sarebbe considerato un modo per trasformare la donna in oggetto. È un problema che non mi pongo, appartiene al passato”. Ma Smaila ha una certezza: “Rimarrà un programma che ha cambiato la televisione e mi ha garantito l’immarcescibilità”.

A cura di Andrea Parrella

Si ricorda come uno dei titoli televisivi più iconici di fine anni Ottanta, spesso individuato come il simbolo di un'era televisiva in cui la continua allusione alla sessualità l'ha fatta da padrona. Il tempo scorre, ma Colpo Grosso resta e Umberto Smaila, che ne è stato volto di riferimento, lo sa bene. E lo conferma in un'intervista rilasciata a Il Giornale, in cui spiega il perché di quel successo debordante che accolse il progetto: "è stato un programma assolutamente di rottura. All'epoca non c'era nulla che gli assomigliasse e il fatto che aveva dei contenuti anche abbastanza forti e questo attirava il pubblico. Ma, una volta attirato il pubblico, si scopriva che il programma era appetibile un po' per tutti tant'è vero che ricevevamo un sacco di letterine di ragazzine che mandavano dei disegni alle ragazze cin-cin". In onda dal 1987 al 1992, Smail ricorda la svolta di Colpo Grosso:

Il programma è diventato nazional-popolare e da allora è stato replicato ininterrottamente ed è andato in onda per 30 anni in varie reti nazionali. Ultimamente se l'è ripreso Mediaset e, in occasione del lockdown, ha trasmesso per due volte tutta la serie delle puntate di notte.

I tempi che cambiano rendono anche inattuale l'idea stessa di Colpo Grosso, relegato al tempo in cui ha avuto successo. Lo stesso Smaila ammette che oggi non lo rifarebbe: "Non avrebbe più senso. Oggi sicuramente più che dal politicamente corretto sarebbe soppiantato dal #metoo, cioè sarebbe considerato un modo per trasformare la donna in oggetto. È un problema che non mi pongo, appartiene al passato e rimarrà un programma che ha cambiato la televisione e ha fatto tanta compagnia a milioni di italiani. Oggi, poi, le carte in tavola sono cambiate e quel programma farebbe sorridere per la pochezza della sensualità che lo caratterizzava, però è stata un mezzo per ricordare in eterno che io mi chiamo Umberto Smaila. Con Colpo Grosso mi sono garantito l'immarcescibilità”.

Il mito di Colpo Grosso

Colpo Grosso è stato un "sexy game" andato in onda per 5 stagioni, dal 1987 al 1992, in seconda serata su Italia 7. La trasmissione di Umberto Smaila era ambientata in un casinò ed aveva per protagoniste le ragazze Cin Cin. I concorrenti per vincere il montepremi dovevano superare diverse prove che avevano a che fare con il corpo femminile e la nudità e loro stessi erano pronti a spogliars