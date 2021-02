in foto: Gian Mattia D’Alberto / LaPresse

spettacolo

Che tempo che fa

nella foto:Umberto Eco

Gian Mattia D’Alberto/LaPresse

11–01–2015 Milan

Che tempo che fa tv show

in the picture: Umberto Eco

Umberto Eco moriva a 84 anni il 19 febbraio del 2016. Nel quinto anniversario della morte, Rai propone una programmazione speciale per ricordare uno dei più illustri intellettuali italiani della storia recente, dotato della rara capacità di saper applicare il suo sapere a svariati campi della cultura, "alta" e "bassa". Diverse le iniziative dell'azienda nel corso della giornata del 19 febbraio per ricordare Eco,sia in radio che in Tv, a partire da spazi di approfondimento all’interno di “Uno Mattina”, su Rai1, dalle 6.45. Alle 8.30 l’omaggio di Rai Cultura con “Il giorno e la Storia” che ricostruisce la carriera di Umberto Eco. Alle 9.30 (con replica alle 21.30) su Radio Techetè verrà riproposto lo “Speciale Umberto Eco” che Edoardo Melchiorri realizzò a un anno dalla scomparsa esaminando il best-seller “Il nome della rosa” insieme a Roberto Cotroneo.

A “I Fatti Vostri”, su Rai2 alle 11.10, Giancarlo Magalli dedicherà spazio al ricordo dell'intellettuale mentre su Rai3, alle 12.45 a “Quante Storie” Emilia Zazza ricorderà il grande scrittore in studio con Giorgio Zanchini. Su Rai1 Serena Bortone, a “Oggi è un altro giorno”, il programma del primo pomeriggio della rete, renderà omaggio con uno spazio dedicato. Alle 15 ancora Radio Techetè recupererà una vera perla: “Le interviste impossibili. Umberto Eco incontra Attilio Regolo”.

Su Radio1 il programma “Linguacce”, in onda alle 15.30, vedrà Carlo Cianetti e Vera Gheno alle prese con la ricchezza della lingua negli scritti di Umberto Eco. Alle 17 su Rai Storia andrà in onda “Italiani” che proporrà un ritratto a tutto tondo di Eco attraverso le testimonianze di amici e collaboratori. L’omaggio di Rai Cultura si concluderà alle 18.30 con la messa in onda, sempre su Rai Storia, del documentario “La rosa dei nomi” dedicato al processo creativo che ha portato alla nascita del best-seller “Il nome della rosa” e del film omonimo, attraverso le testimonianze dello stesso Umberto Eco e del regista Jean Jacques Annaud. Grande spazio al ricordo di Eco anche sui canali multimediali, con grande quantità di contenuti a lui dedicati disponibili sulla piattaforma RaiPlay.