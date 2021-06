Giovedì 3 giugno, in prima serata, Ulisse-Il piacere della scoperta, lo storico programma condotto da Alberto Angela va in onda alle 21.25 su Rai1, con una puntata speciale che chiude la stagione di una delle trasmissioni divulgative più amate della televisione italiana. Una puntata che, come racconta accoratamente il conduttore in un lungo post pubblicato su Facebook, è "speciale" per diversi motivi, tra i tanti anche il connubio con il padre, Piero Angela, che accompagnerà suo figlio in una puntata completamente dedicata allo "stato di salute della Terra" e verrà affrontato il tema del cambiamento climatico.

Una chiusura ‘speciale'

Alberto Angela è uno dei volti più amati della televisione, osannato dal pubblico, anche dai giovanissimi che ammirano il suo modo di approcciarsi al sapere e di condividerlo anche in televisione. E con affetto, con trasporto verso il suo pubblico, il divulgatore racconta il perché questa puntata conclusiva di Ulisse sia così diversa dalle altre:

È “speciale” perché per la prima volta il tema del cambiamento climatico viene affrontato in prima serata su Rai Uno con un approfondimento dedicato. Con questa puntata proveremo a fare il punto sullo stato di salute del nostro pianeta, tra dati scientifici e servizi attraverso i quali, negli anni, abbiamo raccontato l’ambiente, la storia e la cultura: la vita in tutte le sue forme. È “speciale” perché per affrontare un tema così complesso e che tocca la vita di tutti noi abbiamo deciso di unire le forze con Piero, un vero e proprio testimone di oltre 70 anni di avvenimenti che hanno cambiato la storia del mondo. Lui, più di me, ha avuto la possibilità di ammirare luoghi e culture che, anche a causa del cambiamento climatico e dello sfruttamento delle risorse naturali, non sono più quelli di un tempo.

L'invito di Alberto Angela

Una puntata che, quindi, in cui si affrontano tematiche importanti e di interesse comune, una puntata che chiude un ciclo che passa attraverso la storia, la scienza, la natura e che dal passato si fonde nel presente. Ed è questo il messaggio conclusivo con cui Alberto Angela si congeda dal suo pubblico, invitandolo non solo a seguire la puntata, ma a prendere coscienza di quanto ogni individuo debba fare la sua parte per sostenere questo pianeta: