Ultima puntata de Il Codice del Boss, termina il primo giro d’Italia di Daniele Bossari Si chiuderà con l’ultima puntata del 27 luglio la prima edizione de Il Codice del Boss, la serie di DMAX (Canale 52) in cui Daniele Bossari, esplora il territorio italiano raccontandolo attraverso i fatti, le leggende e i misteri nascosti che li hanno caratterizzati nel corso degli anni. In autunno tornerà Il Boss del Paranormal.

Si chiuderà con l'ultima puntata del 27 luglio la prima edizione de Il Codice del Boss, la serie di DMAX (Canale 52) in cui Daniele Bossari, esplora il territorio italiano raccontandolo attraverso i fatti e i personaggi che li hanno caratterizzati, tentando di offrire una prospettiva alternativa toccando gli eventi meno noti e più intriganti. L'ultima puntata della prima stagione andrà in onda sul canale di Discovery martedì 27 luglio alle 21.25, al culmine degli 8 episodi che hanno caratterizzato questa prima stagione del programma affidato a Bossari. Ne Il Codice del Boss, Daniele Bossari si è lanciato in una nuova avventura televisiva che lo ha visto esplorare alcuni luoghi della penisola, indagandoli dal punto di vista degli enigmi e leggende del passato che li hanno caratterizzati, grazie all'apporto di filmati e reportage che dimostrano come a volte la storia possa nascondere segreti insospettabili.

Il viaggio di Daniele Bossari nei misteri d'Italia

Accanto a lui nel percorso il conduttore ha trovato l’esperto di leggende e collezionista di oggetti misteriosi di ogni epoca, Giano Del Bufalo, che ha offerto una chiave di lettura laterale sugli eventi e quelle strade su cui camminiamo ogni giorno, i luoghi o i monumenti che ci ritroviamo davanti agli occhi quotidianamente e che, con una certa ingenuità, diamo per scontati o sui quali crediamo di sapere tutto ciò che c'è da sapere. Dai segreti sulla costruzione del Pantheon di Roma al perché della pendenza della torre di Pisa, passando per il celeberrimo incendio di Roma del 64 D.C. attribuito a Nerone, la nascita di Venezia, o di Baia, la città sommersa definita da molti una sorta di "Atlantide italiana” proprio per questa caratteristica di essere sommersa al largo delle coste campane.

Il ritorno del Boss del Paranormal

Daniele Bossari ha un ruolo sempre più centrale nella programmazione di DMAX. Dopo la fine di questa prima edizione de Il Codice del Boss, il conduttore tornerà su DMAX con la terza edizione de Il Boss del Paranormal, ancora a caccia di fenomeni inspiegabili e video misteriosi provenienti da tutto il mondo.